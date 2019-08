Milan | situazione preoccupante | rosso pesante ma nessun aumento di capitale

Roma : Sala - 'Milano funziona - Capitale in situazione estremamente difficile' : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - "Roma ha perso del tempo e si è indebolita sui servizi pubblici generali, è chiaro che quando non ti funzionano bene i trasporti, la pulizia, è difficile poi montare su una storia di successo come stiamo facendo a Milano" dove "trasporti e pulizia funzionano". Così il s

Roma : Sala - ‘Milano funziona - Capitale in situazione estremamente difficile’ : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “Roma ha perso del tempo e si è indebolita sui servizi pubblici generali, è chiaro che quando non ti funzionano bene i trasporti, la pulizia, è difficile poi montare su una storia di successo come stiamo facendo a Milano” dove “trasporti e pulizia funzionano”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala replica a chi gli chiede un giudizio sulla Capitale guidata da Virginia Raggi. ...