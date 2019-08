Migranti | parroco Lampedusa | ‘pessime condizioni meteo | stop agonia bimbi’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “L’appello a fare scendere idalla nave Mare Jonio può apparire scontato e banale. Lo ripetiamo a ogni soccorso, ma appare quanto mai urgente davanti a quella che è stata ribattezzata la ‘nave dei bambini’. Mai così tanti e mai così piccoli. Fino a quando devono rimanere in mare? Tra l’altro oggi lesono pessime”. A dirlo all’Adnkronos è don Carmelo La Magra,di, a proposito della nave di Mediterranea Saving Humans ferma a 13 miglia dalla più grande delle Pelagie con a bordo 106, tra cui 22 bambini e diverse donne, tra cui otto donne in stato di gravidanza. “Ogni giorno in più in mare – aggiunge – è un giorno di sofferenza per queste donne e questi bimbi”. Loallo sbarco resta incomprensibile per ildi San ...

vaticannews_it : #OpenArms, intervista a don Carmelo La Magra sulla situazione della nave bloccata da molti giorni ad ottocento metr… - venti4ore : Migranti. Parroco di Sora (Fr): hanno telefonini e catenine, quali persecuzioni? - venti4ore : OMELIA ANTI-MIGRANTI DEL PARROCO DI SORA, DIOCESI PRENDE DISTANZE -