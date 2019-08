Migranti : Mediterranea - 'molti naufraghi stanno male - serve ripararci dalle onde alte' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "In questo momento ci sono onde di oltre due metri che rendono la vita a bordo della #MareJonio molto difficile. Molti naufraghi si sentono male. Per questo abbiamo chiesto a Capitaneria di Porto l'autorizzazione a riparare a ridosso dell'isola: restiamo in attesa di r

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘su Mare Jonio profughi di guerra - vanno tutti accolti’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Non si può ogni volta ridurre anche le persone che erano in discrete condizioni in persone che poi hanno bisogno di essere evacuate d’urgenza. Questo è assurdo. Sono profughi di guerra che hanno diritto ad essere accolti”. Lo ha detto all’Adnkronos Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea che commenta la decisione del Viminale di fare scendere dalla nave i bambini, le donne ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘bene evacuazione donne e bimbi e gli altri?’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Bene l’evacuazione di donne e bambini dalla Mare Jonio, ma tutte le persone che abbiamo a bordo hanno diritto a un porto di sbarco sicuro”. Così, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea commenta con l’Adnkronos la decisione del Viminale di fare scendere le donne e i bambini dalla Mare Jonio. “Attendiamo ancora una risposta a questa richiesta che abbiamo avanzato al ...

Migranti : Mediterranea - ‘Viminale blocca nave bambini a 13 miglia Lampedusa’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “ll Viminale blocca la nave dei bambini a 13 miglia da Lampedusa. Alle ore 6 di questa mattina la Mare Jonio ha raggiunto il limite delle acque territoriali a sud di Lampedusa”. Lo rende noto Mediterranea Saving Humans. “Ieri sera alle 23.37 è stato notificato il decreto del Ministro dell’Interno, che ci vieta di entrare. Questa mattina, alle 7, la motovedetta CP312 della Guardia ...

Migranti - Salvini firma divieto d'ingresso per Mare Jonio. Mediterranea : «Hanno paura di 22 bambini» : E' stato firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali per la Mare Jonio, nave di Mediterranea saving humans che questa...

**Migranti : Saviano - ‘Mediterranea ci rende fieri di essere italiani ed europei’** : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “Mediterranea ci rende fieri ancora una volta di essere italiani e europei. La sua Mare Jonio ha soccorso un gommone con 100 persone, tra cui 22 bambini sotto i dieci anni e 6 minori non accompagnati. Se non ci fosse stata Mediterranea, sarebbero morti. Grazie per il vostro impegno”.L'articolo **Migranti: Saviano, ‘Mediterranea ci rende fieri di essere italiani ed europei’** ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘Viminale ha paura di 22 bimbi con le loro mamme?’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – “Ventidue bambini piccoli e le loro mamme strappati dalla guerra in Libia sono considerati un pericolo per la sicurezza pubblica in Italia. Questo è il paradosso di questi tempi. Si considera il passaggio della nostra nave ‘non inoffensivo’. Insomma, il Viminale ha paura di 22 bimbi”. Così, all’Adnkronos Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea commentando la notizia ...

Migranti : Mediterranea - ‘Guardia costiera chiede assegnazione porto sicuro’ (2) : (AdnKronos) – “Non succedeva da oltre 14 mesi: l’ultima volta in cui il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma chiese l’assegnazione di un #portosicuro ad una nave ONG fu l’8 giugno 2018 con sbarco a Reggio Calabria di #SeaWatch3”, ha proseguito Mediterranea.L'articolo Migranti: Mediterranea, ‘Guardia costiera chiede assegnazione porto sicuro’ (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.