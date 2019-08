Migranti | Mare Jonio | sbarco autorizzato solo per donne | bambini e malati

La Mare Jonio salva cento Migranti | Anche Trenta e Toninelli firmano il divieto di entrare in porto : "Ma tutelare i minori" : A bordo ci sono 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minori. Il centro di coordinamento chiede all'Italia un porto sicuro

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'su Mare Jonio profughi di guerra - vanno tutti accolti' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Non si può ogni volta ridurre anche le persone che erano in discrete condizioni in persone che poi hanno bisogno di essere evacuate d'urgenza. Questo è assurdo. Sono profughi di guerra che hanno diritto ad essere accolti". Lo ha detto all'Adnkronos Alessandra Sciurba,

Migranti : Viminale - 'sì a sbarco donne - bimbi e malati da Mare Jonio ma resta divieto' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Come sempre fatto in passato, dalla Mare Jonio potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le leggi e che preordinatamente si provoca lo stato di necessità a bordo per sbarcare in Italia".

Migranti - da Viminale ok a sbarco di donne - bambini e malati dalla Mare Jonio : “Ma la nave resta fuori dalle nostre acque” : donne, bambini e malati possono sbarcare. Per gli altri resta il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. Il Viminale dà l’ok allo sbarco dalla nave Mare Jonio, della ong Mediterranea Saving Human, che nei giorni scorsi ha prestato soccorso ai 99 Migranti salvati dalla Eleonore della ong francese Lifetime. “Come sempre fatto in passato, potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso ...

Migranti : Mare Jonio chiede di entrare in acque territoriali - 'Onde alte due metri' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - Mediterranea Saving Human ha chiesto alle autorità italiane di potere entrare con la nave Mare Jonio in acque territoriali per "potersi mettere al riparo". "Ci sono onde alte due metri", spiega all'Adnkronos la portavoce Alessandra Sciurba. "E dobbiamo mettere al sicur

Migranti : Cecilia Strada - 'su Mare Jonio pioggia e lampi - Lampedusa in lontananza' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Il giorno sulla #MareJonio è iniziato alle 5, pioggia in testa, lampi in cielo, le luci di Lampedusa in lontananza. "È l'Italia?", mi chiede un uomo prima di iniziare a pregare inginocchiato sulla coperta termica. Difficile spiegare che sí, è l'Italia, ma non ci fanno

Migranti - Mare Jonio bloccata al largo sotto il temporale : "A bordo situazione critica" : Nella notte l'imbarcazione della Ong Mediterranea è arrivata al limite delle acque territoriali dove le è stato notificato il divieto di ingresso. Nessuno coordina l'intervento Sar, come previsto dalla legge, e nessun porto sicuro è stato assegnato alla nave italiana

Mare Jonio salva 100 Migranti (22 bambini). Salvini - Toninelli e Trenta vietano l'ingresso : Sono ben 22 i bambini con meno di dieci anni soccorsi questa mattina dalla Mare Jonio mentre si trovavano su un gommone alla deriva a circa settanta miglia dalla costa di Misurata. Complessivamente 98 i migranti (anche 8 donne incinte) recuperati dalla nave di Mediterranea saving humans che ha fatto rotta verso nord, puntando su Lampedusa. Tra la nottata e l’alba sarà in vista dell’isola. Ma, naturalmente, non si è ...

La Mare Jonio recupera 100 Migranti : Mattarella convoca Conte al Quirinale domani alle 9.30. Oggi si è concluso il secondo giro di consultazioni dopo che i maggiori gruppi parlamentari hanno incontrato il presidente della Repubblica. Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, concluso il colloquio col Capo dello stato, ha

Migranti - Salvini firma divieto d'ingresso per Mare Jonio. Mediterranea : «Hanno paura di 22 bambini» : E' stato firmato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali per la Mare Jonio, nave di Mediterranea saving humans che questa...

Migranti : Guardia costiera - 'non coordiniamo noi evento Sar nave Mare Jonio' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "In merito alle dichiarazioni della Ong Mediterranea Saving Humans, circa l'assunzione di questo Imrcc del coordinamento dell’operazione di soccorso effettuata questa mattina dalla nave Mare Ionio, si precisa che questo Imrcc non ha mai assunto il coordinamento dell'ev