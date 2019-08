Meteo | nel primo weekend di settembre grandine e temporali | arriva l’autunno

Peggioramento Meteo in arrivo in Sicilia : forti temporali nella giornata di domani : Un lieve calo della pressione e deboli infiltrazioni d'aria più fresca in quota determineranno un Peggioramento atmosferico anche sulla Sicilia nelle prossime ore. La piccola ma insidiosa...

Meteo : caldo e afa - oggi fino a 32°C. Tanti temporali nell'interno : L'anticiclone nord-africano continua a sorvolare il Mediterraneo e continuerà a farlo sino al termine del mese seppur con molte difficoltà derivanti dal lento e graduale rinforzo delle correnti...

Meteo - temporali attesi al Nord e al Centro nelle prossime ore : nelle prossime ore attesi rovesci e temporali sparsi soprattutto a ridosso dei rilievi. Ampie zone di sereno al Sud e nelle isole. Domani, lunedì 26, minime stazionarie su tutto il Paese; massime in rialzo su Umbria meridionale, aree interne del Lazio e Sardegna, senza variazioni di rilievo altrove.Continua a leggere

Nuoto - la nuova avventura di Ilaria Cusinato : “Ricomincio da Shane - smetterò nel 2028 e vorrei fare la Meteorologa” : Shane Tusup, sì, quello delle urla durante le gare, del rapporto burrascoso e dei trionfi di Katinka Hosszu: Ilaria Cusinato riparte da qui, dopo l’estate più difficile della sua carriera, non l’unica estate complicata e forse nemmeno l’ultima legata al Nuoto visto che, fra i mille progetti nel cassetto, quello più importante resta proprio l’agonismo. “E’ vero, ho pensato anche di smettere, è stato più di un momento, era già successo e forse ...

Previsioni Meteo weekend 24-25 agosto/ Sole sulle coste - maltempo nell'entroterra : Previsioni meteo weekend 24-25 agosto, Sole sulle coste con bel tempo, maggiore instabilità nell'entroterra, sui rilievi e al nord

PREVISIONI Meteo ITALIA/ Temporali e grandine nel weekend da nord a sud : PREVISIONI METEO ITALIA, per il weekend previsti Temporali violenti e rapidi con possibili grandinate, da nord a sud della nostra penisola

Allerta Meteo : piogge e temporali nel weekend su buona parte dell'Italia : Il tempo sarà fortemente instabile su Alpi, Appennini, Toscana, Umbria, Sardegna e rilievi siciliani. Rischio grandine. Nelle altre regioni Sole o nuvoloso con temperature estive ma senza il gran caldo africano che sembra ormai alle spalle

Previsioni Meteo 23 agosto. Dopo il caldo africano - arrivano i temporali nel weekend : Un'ultima parte della settimana all'insegna dell'instabilità. Già oggi 23 agosto, sono previsti temporali anche forti in particolare nel pomeriggio e nelle zone interne. Calo delle temperature, con gli ultimi picchi di calore tra Puglia, Basilicata e Calabria.Continua a leggere

Previsioni Meteo - fine del caldo : addio estate?/ Temporali e grandine nel weekend : Previsioni meteo, fine dell'estate a partire dal prossimo weekend? grandine e Temporali al posto del grande caldo, ecco dove.

Meteo - addio al caldo africano : nel week end arrivano i temporali : Il gran caldo? A breve sarà solo un ricordo. I temporali stanno diventando sempre più frequenti e nel weekend molte regioni verranno interessate da tuoni, fulmini e grandinate....

Allerta Meteo Toscana : maltempo e temporali nelle prossime ore : La sala operativa della protezione civile regionale conferma il codice giallo dalle 13 alle 21 di oggi per rovesci e temporali sulle zone centromeridionali della Toscana. E’ stato emesso poi un nuovo codice giallo per domani, venerdì 23, dalle 9 alle 21. Lo segnala la Regione Toscana. Dopo un temporaneo miglioramento nella nottata, infatti, una nuova perturbazione interesserà tutta la Toscana, a eccezione della costa grossetana e ...

MotoGP - Valentino Rossi : “A Silverstone di solito la Yamaha è veloce. Speriamo nel Meteo” : Torna in scena la MotoGP che vola in Gran Bretagna per il Gran Premio di Silverstone. Una pista favorevole a Valentino Rossi, che in Inghilterra ha vinto ben otto volte in carriera. Il Dottore sembra essersi ripreso dopo un inizio di stagione balbettante e punta in alto, magari provando a centrare il podio. Le sue parole riportate dall’ANSA alla vigilia: “Adoro Silverstone, è tra i miei primi 5 circuiti preferiti. Mi piace molto ...

Meteorite in Sardegna - esplosione pari a quella di 86 tonnellate di tritolo : Francesca Bernasconi Il bolide ha illuminato per alcuni secondo il cielo della Sardegna. La deflagrazione che ha prodotto è 400 volte maggiore di quella usata per demolire il ponte Morandi Erano le 22:43 di venerdì 16 agosto, quando il cielo della Sardegna è stato illuminato da un bagliore. Qualcuno potrebbe aver pensato a una stella cadente o a un razzo segnaletico. Invece, quella luce proveniva da un Meteorite. L'International ...

Meteorite Sardegna : "esplosione pari a 86 tonnellate di tritolo" : Come vi abbiamo descritto in un precedente articolo, nella tarda serata del 16 Agosto scorso, un Meteorite ha solcato i cieli italiani, avvistato soprattutto in Sardegna ma anche in buona parte di...