Meteo del weekend fra agosto e settembre | cattivo tempo in tutta Italia

Previsioni Meteo Settembre : arrivo dell’autunno o ritorno dell’estate? L’analisi sul lungo periodo [DETTAGLI] : Torniamo a dare uno sguardo, in questa sede, alla possibile evoluzione di massima delle anomalie bariche sul Mediterraneo centrale per il prossimo mese di Settembre. Non intendiamo, ovviamente, prevedere nello specifico il tempo che farà però, dato che ci sono modelli stagionali che calcolano e anche con buona approssimazione, la possibile distribuzione barica prevalente anche un mese di distanza, possiamo cercare di dedurre, dalle loro ...

Previsioni Meteo : il declino dell'estate - caldo ormai agli sgoccioli : Ora possiamo dirlo: il caldo intenso che attanaglia l'Italia da svariate settimane, tranne qualche breve parentesi fresca, ha ormai i giorni contati. L'afa, l'insopportabile calura che sta avvolgendo...

Meteo Roma del 29-08-2019 ore 06 : 10 : Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni per la giornata al nord clima stabile al mattino o con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni instabilità in aumento al pomeriggio su Appennino settentrionale Triveneto con locali temporali al centro bel tempo prevalente all’inizio giornata Un po’ su tutte le regioni peggiora nelle ore centrali contemporanea tesi su Abruzzo zone interne di Umbria e Marche alle Sud splendida ...

Le Previsioni Meteo per il weekend : piogge più diffuse sull’Italia - progressivo calo delle temperature [MAPPE e DETTAGLI] : Italia tuttora divisa, in questa fase di metà settimana, tra forte maltempo sulla Sardegna, decisa instabilità anche su diversi settori del Nordovest, localmente in Appennino e tanto sole e bel tempo sul resto del Paese, soprattutto caldo sopra norma con valori termici fino a +35°C/+ 36°C su diverse pianure. Lo scenario atmosferico, tuttavia, è destinato a cambiare anche in maniera drastica già nel corso dei prossimi giorni e poi via via nel ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : il maltempo insiste in Sardegna e si estende in Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un fine agosto al sapore d’autunno quello che sta interessando la nostra Penisola. Una violenta perturbazione si sta spostando da Ovest a Est e dopo il maltempo che ha colpito la Spagna adesso le piogge arrivano in Italia dove sono previsti violenti temporali in Sardegna e al Nord/Ovest nonostante il caldo. La protezione civile ha emesso un nuovo avviso di Allerta Meteo. Un’area di bassa pressione in avanzamento ...

Meteo - le previsioni del 29 agosto : Meteo, le previsioni del 29 agosto Soleggiato al Nord, con possibili locali acquazzoni su Alpi, Prealpi e Appennino Emiliano. Meno bello sul resto del Paese: previste piogge e temporali in Sardegna, Sicilia, lungo l'Appennino e sulle zone interne del Centro. LE previsioni Parole chiave: ...

Il bollettino Meteo della Protezione Civile per Giovedi' 28 : instabilita' su isole maggiori e rilievi : Nella giornata di domani avremo rinnovate condizioni di instabilità, con piogge e temporali a prevalente carattere pomeridiano, che andranno a interessare le zone alpine, appenniniche e le due isole...

Meteo - le previsioni del 28 agosto : Meteo, le previsioni del 28 agosto Nuvoloso al Nord con possibili piogge in Piemonte, Val d’Aosta, Emilia, Liguria e Lombardia. Instabilità anche al Centro, specie in Toscana e in Sardegna. Prevalentemente bello il tempo al Sud, ma anche qui è prevista qualche nube. LE previsioni Parole chiave: ...

Allerta Meteo - violenta ondata di maltempo in arrivo dalla Spagna : l’avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Si avvicina verso l’Italia l’ondata di maltempo che sta investendo la Spagna in queste ore, dove la grandine ha investito Madrid allagando strade e creando danni e disagi anche ai trasporti. La protezione civile ha emesso una nuova Allerta Meteo. Un nucleo depressionario posizionato sulle Baleari e in progressione verso la Sardegna porterà da domani condizioni di marcata instabilità sull’Isola, mentre correnti ...

Previsioni Meteo : temporaneo rinforzo dell’alta pressione e più sole - ma ancora locali temporali [MAPPE] : Dopo 3/4 giorni di rovesci e temporali diffusi sull’Italia in particolare sulle aree appenniniche, montuose in genere, interne delle isole maggiori ma spesso sconfinati anche alle pianure vicine ai monti, la giornata odierna sarà caratterizzata da cieli più ampiamente stabili e soleggiati. La “goccia di aria fresca” in quota a quasi del tutto esaurito la sua energia con un recupero dei geo-potenziali anche alle medie e alte ...