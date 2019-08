Meteo | come sarà il prossimo inverno? Temperature miti ma molta neve | anche in pianura

Meteo - grandine grossa come arance su Bologna. Temporali in arrivo : Una grandine grossa come palle da tennis si è abbattuta su Ozzano dell'Emilia, in provincia di Bologna. Temporali in arrivo su tutto il resto dell'Italia nel weekend. Una grandine grossa come palle da tennis si è abbattuta su Ozzano dell'Emilia, in provincia di Bologna. Una super, copiosa grandinata, nella tarda serata di ieri ha letteralmente flagellato il piccolo comune del bolognese. Delle vere e proprie Meteoriti di ghiaccio, ...

MeteoRITE IN SARDEGNA/ Video - l'esperto "Oggetto grande come un pallone da calcio" : METEORITE in SARDEGNA, Video: secondo l'esperto si è trattato di un oggetto non più grande di un paio di chilogrammi. Ecco tutti i dettagli

Meteo - “Come dimostrare che nevica in Australia” : decine di canguri saltano gioiosi nella neve [FOTO e VIDEO] : Parti dell’Australia sono state imbiancate dalla neve negli ultimi giorni a causa di un fronte polare che si è spostato dal sud del Paese fino agli stati tipicamente aridi di Nuovo Galles del Sud, Victoria e persino Queensland. Le gelide condizioni hanno colpito la maggior parte del Galles del Sud, incluso un allevamento di pecore nei pressi di Goulburn. Così, mentre Nord America ed Europa soffocano nel caldo dei mesi estivi, l’Australia si ...

Previsione Meteo : vediamo la settimana di Ferragosto come evolverà. Il dettaglio giorno per giorno+[MAPPE] : Gli italiani sono in gran parte in vacanze e i prossimi 7/8 giorni, a partire da domani, si annunciano favorevolissimi atmosfericamente. Va detto, tuttavia, che il troppo storpia e quindi anche l’eccessivo caldo potrebbe determinare dei disagi. C’è da aggiungere che, localmente, specie per i vacanzieri montani alpini e prealpini, spesso potrebbero infastidire rovesci o temporali. Diamo uno sguardo, quindi, all’evoluzione, ...

Sciame Meteorico delle Persedi : come - dove e quando vedere le stelle cadenti prima del picco durante la Luna dello Storione [INFO] : Quello delle “Lacrime di San Lorenzo” è uno degli spettacoli astronomici più attesi per ogni appassionato di osservazioni celesti, ma nel 2019 vedere lo Sciame meteorico delle Perseidi richiederà una tempistica molto attenta. Nonostante le Perseidi non siano il più grande spettacolo di stelle cadenti dell’anno nell’emisfero settentrionale (posto occupato invece dalle Geminidi di dicembre), sono comunque le stelle cadenti preferite da tutti, ...

Con l’app YoWindow Meteo è come avere una finestra in tasca : YoWindow Meteo è una applicazione che mostra le previsioni del tempo con lo sfondo che rispecchia il Meteo del momento con tanto di audio. La caratteristica principale dell'interfaccia è la possibilità di far avanzare il tempo trascinando un dito sullo schermo, che permette di vedere i cambiamenti climatici nell'arco del giorno. L'articolo Con l’app YoWindow Meteo è come avere una finestra in tasca proviene da TuttoAndroid.

Giorgetti : “Stato del governo variabile come il Meteo”. E sul Tav : “Serve più alta velocità” : “Più alta velocità per tutti: sulla Tav c’era il temporale ma poi è tornato il sereno. Così come nel governo: un giorno sembra che debba scendere il diluvio il giorno dopo si sistema tutto. Un mio piano per uscire dall’Esecutivo? Non dico più niente perché vengo travisato. E’ estate: anche Pogba sono già 4-5 volte che lo danno alla Juve…”. Così Giancarlo Giorgetti a margine di un evento di Poste Italiane, a ...

Brexit - frecciata atmosferica di Boris Johnson a Theresa May : “è una grande opportunità - lei l’ha trattata come Meteo avverso” : La Brexit è una “grande opportunità economica” ma è stata trattata da Theresa May come “un imminente evento meteorologico avverso“. Lo ha detto il neo premier britannico Boris Johnson. In un discorso a Manchester, dove ha ventilato nuovi investimenti nelle aree che al referendum su Brexit votarono a favore, Johnson ha promesso di intensificare i negoziati sugli accordi commerciali post uscita dall’Ue e di ...

Meteo da incubo : in arrivo una settimana con caldo record - l'Italia come un forno : Arriva una settimana di fuoco con afa record: previsioni Meteo da incubo per questa settimana, con temperature che toccheranno i 40 gradi in tante regioni italiane. 3bMeteo.com comunica le...

Come ottenere previsioni Meteo veloci su Linux con Meteo : Se amate restare sempre aggiornati sulle condizioni climatiche della vostra città direttamente del computer, allora vi consigliamo di installare un’app creata ad hoc. All’interno di questo tutorial vi parleremo di Come ottenere previsioni Meteo veloci leggi di più...