Mercedes GLE Coupé | ecco la nuova generazione del suv sportivo tedesco – FOTO

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019)-Benz GLE, atto secondo: ladel suv-della Stella è pronta all’esordio pubblico, in programma per il Salone di Francoforte (10 al 22 settembre), e per battagliare con la concorrenza di Audi Q8, BMW X6 e Porsche Cayenne. In palio c’è la leadership nel segmento delle sport utility da quasi cinque metri di lunghezza col tetto sfuggente e il montante posteriore inclinato, ultima e crescente infatuazione del mercato. LaGLEè più lunga di 4 cm (il passo, la distanza fra le ruote, lievita di 2 cm), per 494 totali, e presenta un design caratterizzato da superfici pulite e gruppi ottici di forma spigolosa, coerentemente con gli ultimi stilemi del marchio. I passaruota squadrati ospitano ruote con diametro fino a 22”. Generoso il bagagliaio, che vanta una volumetria minima di 655 litri: abbattendo lo schienale del divanetto ...

