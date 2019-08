Matera | due operai morti durante l' ispezione in un pozzo | uccisi dalle esalazioni

Matera - incidente in un pozzo di manutenzione di una discarica : morti due operai 50enni : Hanno respirato le esalazioni provenienti da un pozzo di manutenzione di una discarica in cui stavano lavorando. Così sono morti nella mattina di giovedì due operai di 52 e 53 anni, che erano scesi all’interno della cavità per un’ispezione. L’incidente è avvenuto ad Aliano, in provincia di Matera. In corso da parte dei Vigili del fuoco le operazioni di recupero dei cadaveri. Secondo le prime informazioni, le due vittime sono ...