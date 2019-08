Marsella | ho chiesto dimissioni consiglieri 5S dopo accordo con Pd

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2019) Roma – “Hoin aula ledeidel M5S. Quelli che per anni hanno attaccato il Pd, come fanno oggi ad accettare l’inciucio tra Di Maio e Zingaretti? Pd a Roma vuol dire Mafia Capitale, malaffare e corruzione, ma si sa, la coerenza in politica e’ una cosa rara. Io resto sempre dalla stessa parte e non mollo”. Lo scrive su Facebook, Luca, consigliere di CasaPound del X Municipio di Roma. L'articolo: ho5Scon Pd proviene da RomaDailyNews.

