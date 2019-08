Marriage story | che incubo divorziare da Scarlett Johansson!

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 29 agosto 2019) Domanda: guarderei un film come “”- sapendo che Noah Baumbach snocciola per 135 minuti le miserie umane ed economiche di un quasi-standard divorzio americano - senza i nomi in cartellone diJohansson e Adam Driver? Risposta: no. In concorso a Venezia, il film conferma un avvio della Mostra su parametri di fiacca dignità. Batte bandiera Netflix, e dal 6 dicembre sarà disponibile su piattaforma.Baumbach si è guadagnato un certo prestigio da scrutatore della New York post-Woody Allen soprattutto in coppia con la sua compagna di vita e di lavoro Greta Gerwig. Con lei sta ora lavorando allo script di “Barbie”- la bambola, sì - in live action. Chi ha memoria di Meryl Streep e Dustin Hoffman in Kramer contro Kramer non sentirebbe il bisogno di ripassare il calvario di un divorzio con un figlio - conteso - di mezzo.Il ...

