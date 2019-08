Mario Kart Tour a un mese dall’uscita | tanti buoni motivi per attenderlo

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 29 agosto 2019) Consi apprestano a continuare le sperimentazioni in salsa mobile di Nintendo. Il colosso nipponico ha evidentemente capito il potenziale che può derivare dal mondo dei device portatili (che non siano strettamente console), con SuperRun che ha permesso di tastare in maniera considerevole il polso della situazione in vista di qualche nuovo titolo da lanciare successivamente. Ebbene il momento sembrerebbe essere quasi arrivato, conche farà il suo esordio ufficiale ilprossimo. Le pre-registrazioni iOS e Android sono già aperte, con gli utenti che in questo modo possono garantirsi l'accesso al mondo di gioco sin dal day one, per non perdere nemmeno un'istante del divertimento videoludico garantito da Nintendo. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova iterazione videoludica legata al baffuto ...

NintendoItalia : Scalda il motore! #MarioKartTour debutta sui dispositivi smart il 25/09. Effettua la preregistrazione, crea un acc… - infoitscienza : Mario Kart Tour, la nuova anteprima - infoitscienza : Mario Kart Tour, un nuovo video promo dal Google Play -