Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) Chi fuma o possiedenellodi Newnon è più un fuorilegge. Entra oggi in vigore una legge approvata 30 giorni fa cheil reato. Chi viene pizzicato indella più nota droga leggera commette una semplice violazione e dovrà pagare al massimo una multa di poche centinaia di dollari. Le nuove norme produrranno anche un nuovo effetto: circa 25mila persone, condannate per ilche era classificato come ‘reato B’, vedranno di nuovo pulita la loro fedina penale. “Questa legge ci voleva da tempo – ha detto il governatore Andrew Cuomo – È un passo avanti significativo nel nostro sforzo di mettere fine ad un ciclo repressivo e sistemare una volta per tutte un processo di giustizia penale discriminatorio”. Con la nuova misura i residenti dell’Empire State potranno quindi fumare o possederea poco più di 56...

PossidonioGiord : RT @Cascavel47: Marijuana, lo Stato di New York depenalizza il possesso: chi ne ha fino a 56 grammi pagherà solo una multa di massimo 200 d… - Cascavel47 : Marijuana, lo Stato di New York depenalizza il possesso: chi ne ha fino a 56 grammi pagherà solo una multa di massi… - cjmimun : Usa:depenalizzato possesso marijuana nello stato di New York -