Mare Jonio | sbarcati 64 tra donne | bambini e malati | “Ma nave fuori da nostre acque”

Mare Jonio - toccano terra i bimbi salvati. Ancora 34 migranti a bordo “flagellati dal mal di mare” : Mediterranea Saving Humans ha annunciato che sono sbarcati dalla nave Mare Jonio i bambini, le donne incinte e i naufraghi più vulnerabli, dopo l'ok concesso dal ministero degli Interni. Restano a bordo altri 34 migranti, "stanchissimi e flagellati dal mal di Mare. Fateli sbarcare", è l'appello dei volontari.Continua a leggere

Mare Jonio - Cecilia Strada : "Onde altre tre metri" : "Abbiamo 2-3 metri di onda intorno e a bordo 99 persone che iniziano a sentirsi male. Dobbiamo portarle a terra il prima possibile". Arriva dalla Mare Jonio l'appello dell'ex presidente di Emergency, Cecilia Strada. La nave umanitaria della piattaforma Mediterranea ha salvato quasi cento migranti ma è impossibilitata a entrare in un porto italiano. Tra i naufraghi molte donne incinte e bambini piccolissimi. (Lapresse) Redazione ?

Mare Jonio - da Trapani un appello a Conte : "Dimostri il cambiamento - fateli sbarcare" : A scriverlo è un gruppo nato a Trapani, quando la nave Diciotti restava ferma al porto insieme ai migranti salvati nel luglio del 2018

Mare Jonio - Saviano contro la ministra Trenta : "Una porcata la sua firma sotto il divieto di sbarco" : Lo scrittore risponde su Facebook alla ministra della difesa, che aveva giustificato il suo avallo al decreto di Salvini con ragioni tecniche: "Tecnicamente è un'offesa alla logica e all'intelligenza"

Migranti : Smeriglio - ‘con Mare Jonio accanimento disumano’ : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – “Contro i Migranti a bordo della Mare Jonio si sta consumando un accanimento insensato e disumano. Salvini vuole forse sfogare le sue frustrazioni su un gruppo di disperati sopravvissuti alla traversata? Fateli attraccare, non trasformiamo la tragedia in farsa”. Lo afferma Massimiliano Smeriglio, europarlamentare eletto nel Pd. L'articolo Migranti: Smeriglio, ‘con Mare Jonio accanimento ...

Il Pd parte subito alla carica : "Conte apra alla Mare Jonio" : Giovanni Neve Il premier incaricato parla di "umanesimo". E Orfini ne approfitta: "Faccia sbarcare gli esseri umani sulla nave della ong" Giuseppe Conte ha appena accettato l'incarico di forMare un governo sostenuto da 5 Stelle e sinistra, che già il Pd va alla carica. Del resto, Zingaretti è stato chiaro: serve un governo di svolta. Cioè un ritorno al passato. Non solo per questioni come politiche economiche e Europa, ma anche ...

Lettera di scuse e d’amore ai 28 bambini sulla barca Mare Jonio : Care bambine, cari bambini, vi chiedo scusa se non siamo venuti a prendervi. Vi chiedo scusa se qualcuno vi guarderà le guance per capire quanto avete mangiato, e se siete abbastanza sofferenti per i suoi gusti, prima di farvi sbarcare. Vi chiedo scusa se l'ex Ministro degli Interni del mio Paese ha firmato il divieto di sbarco come suo ultimo atto.Continua a leggere

La Mare Jonio salva cento migranti | Anche Trenta e Toninelli firmano il divieto di entrare in porto : "Ma tutelare i minori" : A bordo ci sono 26 donne di cui almeno 8 incinte, 22 bambini di meno di 10 anni e almeno altri 6 minori. Il centro di coordinamento chiede all'Italia un porto sicuro