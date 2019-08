Marco Vannini | la decisione del sindaco nel ricordo del giovane ucciso a 20 anni

Con la pistola per strada! Caso Marco Vannini - nuova accusa per Antonio Ciontoli : Nuovi guai per Antonio Ciontoli. L’uomo, ritenuto da due gradi di giudizio responsabile della morte di Marco Vannini ora è anche indagato per minaccia aggravata. Il sottoufficiale della Marina, arruolato nei servizi segreti, che si è attribuito la responsabilità della morte del giovane cerveterano, è stato convocato dai magistrati e sentito ieri nella caserma dei carabinieri di via Sangallo, a Civitavecchia.\\ Il padre della fidanzata di ...

Il vero audio choc! Le urla di Marco Vannini durante la telefonata al 118 : Si è parlato molto in queste settimane del caso di Marco Vannini, il giovane di Cerveteri ucciso da un colpo di pistola mentre si trovava a casa della fidanzata. A spararlo è stato Antonio Ciontoli, capofamiglia, il quale è stato condannato in primo grado a 14 anni per omicidio volontario, poi ridotti a 5 anni in Appello per omicidio colposo. Il prossimo 7 febbraio è attesa la Cassazione che deciderà definitivamente sul destino dell’uomo.\\ Nei ...

"Ti prego - portami a casa". Nell'audio di "Chi l'ha visto" - la supplica di Marco Vannini in agonia : Un audio straziante di 49 secondi, nei quali Marco Vannini chiede di essere portato via da casa Ciontoli, mentre il capofamiglia Antonio è al telefono con un operatore del 118. A pubblicarlo è Chi l’ha visto? e la qualità del file, ripulito, è tale da far comprendere l’intera conversazione tra i due. In sottofondo si sente la voce di Vannini che, sofferente, supplica i Ciontoli di riportarlo dai ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera i casi di Marco Vannini e di Roberta Ragusa : Nell'ultima puntata della stagione saranno svelati nuovi indizi sulla morte del giovane Vannini e si ricostruirà tutta la vicenda del caso Ragusa, in occasione del giorno della sentenza per Logli.

Marco Vannini/ Ciontoli - telefonata 118 : audio choc "portami a casa" - Chi l'ha visto - : Omicidio Marco Vannini, il caso a Chi l'ha visto: spunta l'audio choc ripulito della telefonata al 118 in cui il ragazzo supplica Ciontoli 'portami a casa'.

La mamma di Vannini e il suo avvocato : “Il prossimo passo sarà dire che Marco si è suicidato. Disgusto per l'intervista di Ciontoli" : “Il prossimo passo sarà dire che Marco si è suicidato”: ad affermarlo è l’avvocato Celestino Gnazi, legale di Marina Conte, madre del compianto Marco Vannini. Le parole sono state pronunciate nel corso della puntata di “Quarto Grado” andata in onda il 7 luglio su Rete 4.Ad intervenire nel corso del programma condotto da Gianluigi Nuzzi anche la stessa Marina Conte, che ha sottolineato nuovamente ...

Marco VANNINI/ Legale famiglia : 'Ciontoli la prossima volta dirà che si è suicidato?' : MARCO VANNINI, il caso stasera nella puntata di Quarto Grado: le parole di rabbia di mamma Marina Conte dopo l'intervista ad Antonio Ciontoli.

Storie Maledette - la mamma di Marco Vannini contro Franca Leosini : "Mi ha fatto male sentirmi appellare come la Madonna Addolorata" : Il doppio appuntamento speciale di Storie maledette, andato in onda recentemente su Rai 3, dedicato all'omicidio di Marco Vannini, che ha consistito in una lunga intervista di Franca Leosini ad Antonio Ciontoli, condannato in appello a 5 anni, non è piaciuto alla famiglia del giovane di Ladispoli morto a soli 20 anni.L'avvocato della famiglia Vannini ha deciso di rivolgersi direttamente ai vertici Rai, rendendo pubblica una lettera ...

Rai - Franca Leosini attaccata dalla madre di Marco Vannini : "Non mi deve nominare mai più" : Il linguaggio di Franca Leosini attira tante lodi ma anche critiche. “Mi ha fatto male sentirmi appellare ‘Madonna Addolorata’ e ‘madre disperata’. Non lo sono affatto”: a parlare è Marina Conte, mamma di Marco Vannini, rivolgendosi alla conduttrice Leosini tramite Facebook. La donna ha voluto rispo

Marina Conte - madre di Marco Vannini : "Signora Leosini - mi ha fatto male sentirmi definire da lei 'Madonna Addolorata'. Non mi nomini più o mi descriva per quello che sono" : “Mi ha fatto male sentirmi appellare ‘Madonna Addolorata’ e ‘madre disperata’. Non lo sono affatto”: a parlare è Marina Conte, mamma di Marco Vannini, rivolgendosi alla conduttrice Franca Leosini tramite Facebook. La donna ha voluto rispondere alla giornalista di “Storie maledette” che, durante l’intervista ad Antonio Ciontoli, l’aveva definita in questi termini: “La madre ...

Storie Maledette - Antonio Ciontoli in lacrime davanti a Franca Leosini : “Quanto vale la vita di Marco Vannini? L’ergastolo” : “Oggi sono una persona fragile, vulnerabile. Ho perso l’autostima e qualsiasi certezza, ma cerco uno spiraglio da parte dei genitori di Marco”. Alla fine della lunga intervista condotta dalla conduttrice del programma di Rai3 Storie Maledette Franca Leosini, Antonio Ciontoli scoppia a piangere nella difficoltà di raccontare “sofferenze troppo intime per dirle in tv”. Nella seconda parte dell’intervista andata in onda ieri sera, la conduttrice ...

FEDERICO CIONTOLI HA SPARATO A Marco VANNINI?/ Antonio : 'Pura fantasia macabra' : FEDERICO CIONTOLI ha SPARATO a MARCO VANNINI? La nuova ipotesi su cui indaga la procura, Antonio: 'Non mi spiego questa lotta contro mio figlio'.