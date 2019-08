Marca | Barcellona e Psg cercano una soluzione per il trasferimento di Neymar

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2019) Mentre da Sky arriva la notizia che sarebbe chiuso il ritorno dialriporta una versione differente sulla trattativa Josep María Bartomeu e Nasser Al-Khelaifi, presidenti die Psg, si sono incontrati oggi a Monaco in occasione dei sorteggi di Champions e hanno parlato ovviamente dell’affare. Sebbene alcuni media francesi abbiano indicato che il Psg aveva respinto la proposta del Barca, la realtà è che entrambi i club continuano a negoziare per tentare di chiudere il. Il problema dei catalani è quello di convincere i suoi calciatori a passare al Psg per chiudere la trattativa, perché il club non ha i soldi per pagare in contanti. L'articoloe Psgunaper ildiilNapolista.

