Maltempo Giappone | massima allerta per le alluvioni | due vittime per le piogge

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) Continua ilnelOccidentale dove letorrenziali sono proseguite per tutta la giornata di ieri, causando una seconda vittima e un disperso, migliaia le persone evacuate e diversi fiumi esondati. Le precipitazioni sono state definite “senza precedenti“ per quell’area delgià tendenti a questa tipologia di fenomeni atmosferici. Un autista la cui auto è stata trascinata dalle acque ha perso la vita a Takeo, dove si sono registrate frane e dove un uomo di 59 anni risulta disperso. Una donna è invece morta in un incidente stradale causato dagli allagamenti anche a Saga. La stazione di Saga, nella regione del Kyushu, risulta allagata, e diversi veicoli nella zona sono sommersi, a seguito degli straripamenti dei fiumi Ogi e Imari. Le prefetture di Fukuoka, Saga e Nagasaki hanno emesso ordini di evacuazione per un totale di 800mila residenti. ...

MediasetTgcom24 : Maltempo Giappone, autorità ordinano evacuazione per 850mila persone #giappone - bellunesimondo : Maltempo nel Giappone occidentale. L’allerta del Consolato Generale d’Italia a Osaka - RedazioneLaNews : 23:45 | Maltempo Giappone, autorità ordinano evacuazione per 850mila persone -