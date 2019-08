Mafia, Palermo ricorda Libero Grassi

l'imprenditore, ucciso dallail 29 agosto di 28 anni fa. Stamane la commemorazione in via Alfieri, dove fu assassinato. La figlia dell'imprenditore, Alice, ha spruzzato anche quest'anno la vernice rossa sul luogo del delitto.fu assassinato perché disse no al pizzo. "Uomo coraggioso, ucciso dalla, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza dello Stato", si legge nel manifesto scritto a mano e affisso in via Alfieri.(Di giovedì 29 agosto 2019)