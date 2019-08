Mafia | figlia Libero Grassi | ‘dispiace assenza cittadini a commemorazione’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Se inon ritengono di dovere partecipare alla commemorazione non può che dispiacermi anche se ho visto che questa mattina non vedo poca gente, magari può dispiacere che non ce ne siano di nuovi”. Lo ha detto Alicedell’imprenditore, ucciso il 29 agosto di 28 anni fa da Cosa nostra per essersi opposto al pizzo. “Ogni tanto qualcuno mi dice che non è stato invitato – aggiunge – ma questa non è una festa, purtroppo. Non credo che servano inviti”.L'articolo, ‘dispiacea commemorazione’ CalcioWeb.

HuffPostItalia : La figlia di Libero Grassi: 'In un anno, il governo non ha fatto nulla contro la mafia' - dott_frigerio : RT @HuffPostItalia: La figlia di Libero Grassi: 'In un anno, il governo non ha fatto nulla contro la mafia' - TV7Benevento : Mafia: figlia Libero Grassi, 'ancora tanti continuano a pagare il pizzo'... -