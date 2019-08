Mafia : figlia Libero Grassi - 'in un anno Governo non ha fatto niente' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "O sono io che non mi sono accorta di niente oppure il Governo in questo anno non ha fatto nulla" sul fronte della lotta alla Mafia "perché non mi risulta che abbia fatto proprio nulla". E' la denuncia di Alice Grassi, la figlia di Libero Grassi, l'imprenditore assassi

Era il 21 agosto 1991 quando l'imprenditore Libero Grassi veniva brutalmente assassinato da Cosa nostra per essersi opposto al pagamento del pizzo. A 28 anni di distanza il dolore della famiglia non è scomparso. Durante la commemorazione del padre, Alice Grassi ha spruzzato vernice rossa in via Alfieri a Palermo, sul luogo dell'omicidio. "O sono io che non mi sono accorta diniente oppure il governo in questo anno non ha fatto nulla" sul fronte della lotta alla Mafia "perché non mi risulta che abbia fatto proprio nulla".

Mafia : figlia Libero Grassi - ‘ancora tanti continuano a pagare il pizzo’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Buona parte della gente continua a negare di essere vittima del pizzo oppure lo trova conveniente. Purtroppo lo sappiamo, non è cambiato. Ma è cambiata una cosa: ora puoi decidere da che parte stare”. Lo ha detto Alice Grassi, figlia di Libero Grassi, l’imprenditore ucciso il 29 agosto di 28 anni fa da Cosa nostra per essersi opposto agli estorsori. “E’ successo un fatto ...

