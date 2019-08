M5S - Barillari : “Ho rifiutato l’offerta di entrare nella Lega” : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – di Roberta Lanzara“Ho ricevuto un paio di giorni fa un’offerta di entrare nella Lega ma la ho rifiutata. La proposta è arrivata dal capogruppo del Carroccio in Regione, quando non era ancora sicuro l’accordo Pd-5S”. A raccontarlo all’Adnkronos è il consigliere regionale del Lazio per il Movimento Cinque Stelle, Davide Barillari .Quindi il Grillino, spiegando le ragioni del suo ...

Scontenti dentro M5S. Barillari arriva a ipotizzare una scissione "con tanti altri" : I tormenti all’interno del Movimento 5 stelle, nelle ore in cui si intensifica la trattativa per formare un esecutivo con il Partito democratico, iniziano a esternarsi. Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio, scrive un duro post su Facebook: “Sono nato 5 stelle e di sicuro non morirò piddino. Non dimentico mafiacapitale. Non dimentico bibbiano. Non dimentico i 1.043 Arrestati Pd negli ultimi 7 anni”. Il ...