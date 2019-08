Luca Argentero | ‘Ho pensato di risposarmi | quando sei innamorato è naturale’

Luca Argentero : "Sono molto innamorato e penso a risposarmi. Nessun rancore con la mia ex moglie" : Luca Argentero ha ribadito i propri sentimenti che prova nei riguardi della fidanzata Cristina Marino in una lunga intervista concessa al mensile GQ.L'attore torinese, parlando di colei che è la sua compagna dal 2017, non ha nascosto neanche il desiderio di riprovarci con il matrimonio. Come sappiamo, infatti, Argentero ha una separazione alle spalle, essendosi lasciato con la prima moglie, l'attrice e doppiatrice Myriam Catania, nel ...

Luca Argentero e Cristina Marino in vacanza : la foto su Instagram (con dedica d’amore) : Luca Argentero e Cristina Marino sono sempre più felici e su Instagram si godono un’estate all’insegna dell’amore. Da sempre riservati e molto attenti a proteggere la privacy, Cristina e Luca hanno deciso di condividere sui social un momento che racconta il loro legame speciale. “All I need is you” ha scritto la Marino pubblicando su Instagram una foto che la ritrae insieme ad Argentero. La coppia si trova in ...

«Io - Leonardo» - il trailer del biopic con Luca Argentero : In occasione del cinquecentenario della scomparsa di Leonardo da Vinci, Sky Arte presenta il film biografico realizzato con Progetto Immagine dedicato al genio rinascimentale, Io, Leonardo. «Io, Leonardo» -posterFabio ZayedA interpretare Leonardo Da Vinci è Luca Argentero: l’attore, protagonista della copertina di GQ in edicola dal 23 agosto, per la prima volta si è cimentato con film d’arte biografico, insieme ...

Fratelli Unici : la commedia con Luca Argentero e Raoul Bova Stasera su Rai 1 : Del cast femminile del film di Alessio Maria Federici in onda alle 21.25 fanno parte, invece, Carolina Crescentini e Miriam Leone.

«Io - Leonardo» : Luca Argentero come da Vinci arriva al cinema il 2 ottobre : Io, LeonardoIo, LeonardoIo, LeonardoIo, LeonardoIo, LeonardoIo, LeonardoIo, LeonardoEntrare nella mente di un genio, scoprire cosa si cela dietro lo sguardo che realizza un’istantanea perfetta del mondo, delle scarmigliature della natura più incontaminata. È questo l’obiettivo finale di Io, Leonardo, il nuovo film prodotto da Sky con Progetto Immagine e in uscita al cinema il 2 ottobre per Lucky Red. Protagonista è Luca Argentero, ...

Luca Argentero e il film su Leonardo : «Vado a cambiarmi e arrivo». Luca Argentero è stato generoso. Ha appena posato per l’ultima fotografia di questo servizio con un guardaroba maschile molto più forte rispetto alla sua classicità: «Ho imparato ad apprezzare la moda, l’enorme lavoro creativo che ci sta dietro, ma continuo a far fatica a osare». Il 2 ottobre esce al cinema Io, Leonardo, e Argentero interpreta lui, il genio del quale quest’anno si celebrano i 500 anni dalla morte. Un ...

