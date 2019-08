Lodi | spente fiamme in ditta rifiuti | vigili fuoco ancora al lavoro

(Di giovedì 29 agosto 2019) Milano, 29 ago. (AdnKronos) - Sono stateleche si sono sviluppate ieri in unadia Codogno, in provincia di. Dopo la giornata di ieri che ha visto impegnate diverse squadre deidel, nella notte sono stati spenti gli ultimi focolai. Anche la situazione d

Dalla Rete Google News

Tutto Calcio Catania

Si avvicina l'inizio del campionato di Serie C e ci siamo messi in contatto con un grande ex difensore rossazzurro, tuttora tifosissimo del Catania, Gennaro ...