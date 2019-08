LIVE MotoGP | Test Misano 2019 in DIRETTA | 29 agosto | in pista Valentino Rossi e Andrea

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella prima giornata diriservati allasul circuito di. Saranno due giorni di capitale importanza per team e piloti della classe regina che sfrutteranno il lavoro sullaromagnola per preparare le moto al finale di campionato e, anche, per provare già alcuni pezzi o accorgimenti in vista della pma annata come accadrà in casa Yamaha e Ducati. Saranno due giornate di lavoro serrato sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, con lache vedrà azione dalle ore 9.30 alle 13.00 e, dopo un’ora di break per il pranzo, dalle ore 14.00 fino alla conclusione delle 18.00. Tutti i team ufficiali dellasaranno impegnati nell’evento sullaadriatica, con la Honda e Marc Marquez che cercheranno di alzare ulteriormente l’asticella con una moto ...

