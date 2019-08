LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 29 agosto Mungai sconfitto al terzo turno | si

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.48: In questo momento sul tatami l’azero Mehdiyev (n.4 del mondo) in vantaggio 1-0 (waza-ari) sul rappresentante delle Mauritius Feuillet 7.46: Purtroppodeve cedere per tre shido a Kuusik. L’estone si è dimostrato superiore e l’azzurro è costretto a salutare Tokyo… 7.45: Shido di penalità ancora perche ora è con le spalle al muro, quando manca 1′ al termine 7.44: Uno shido anche per Kuusik e dunque situazione equilibrata a 2′ dal termine 7.43: Attaccama Kuusik si difende molto bene sul tentativo di proiezione dell’azzurro 7.42: L’azzurro sanzionato per shido (passività) dopo il primo minuto di match 7.41: L’ungherese Toth si impone dunque grazie al waza-ari sul peruviano Yamamoto Servan. Ora è il momento dicontro Kuusik 7.40: In questo momento sul ...

