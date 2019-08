LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 29 agosto Mungai e Marconcini sconfitti al terzo

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.11: Sarà dunque Kochman ad affrontare Majdov negli ottavi di finale dei -90 kg, mentre Silva Morales se la vedrà contro il britannico Stewart 8.09: Niente da fare! Kochman mette a segno una nuova proiezione, dominando letteralmente il match controe mette a segno l’ippon. Azzurri, purtroppo, tutti eliminati! 8.08: Arriva l’ippon di Kochman a 2’21” suma la video-review ravvisa che non vi sono gli estremi per questa decisione. Si continua a Kochman è sempre in vantaggio 8.06: Attenzione! Kochman in vantaggio suquando mancano 2’30”. Kockman ha messo a segno un’ottima proiezione valsagli il waza-ari. Azzurro subito in difficoltà 8.05: La spunta anche Silva Morales contro l’algerino Benamadi (-90 kg) e il n.3 del mondo attende il vincitore tra il ...

