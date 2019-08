LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 29 agosto Marconcini | Mungai al terzo turno

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.30 Sul tatami in questo momento l’americano Brown e il kazako Boznayev, mentre per i -70 kg femminili c’è la sfida tra l’uzbeka Matniyazova e la britannica Conway (n.7 del ranking) 7.28: Vedremo dunqueimpegnato tra circa 20′ contro il campione europeo Under23 Kuusik, mentre tra 40′se la vedrà contro l’insidioso israeliano Li Kochman 7.26: Niente da fare invece per Alice Bellandi. La giovane azzurra, forse per un po’ di tensione e di inesperienza, non si è espressa ai suoilli, venendo eliminata dalla sudcoreana Jeyoung You. Un epilogo che sicuramente non ci si sarebbe aspettati alla vigilia dalla classe ’98 azzurra 7.24: Accedono aldella prova maschile Matteoe Nicholas: l’argento iridato due anni fa nei -81 kg si è imposto ...

