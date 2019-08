LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 29 agosto Francia grande protagonista nei -70 kg

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.30: Waza-ari a 2’08” dal termine per Majdov. Mehdiyev gravato anche di due shido. Nel frattemp inizia il match tra il giapponese Mukai e il colombiano Silva Morales di alto profilo 9.28: A sorpresa è Nyman a prevalere contro il n.2 del mondo Toth nei -90 kg e sarà lui ad andare in semifinale per le medaglie. Il magiaro ai ripescaggi 9.28: Sul tatami il n.2 del mondo Toth che sta affrontando lo svedese Nyman. 9.27: E’ Van t End a spuntarla dunque e Clerget andrà ai ripescaggi nei -90 kg maschili 9.25: Van t End rischia, accumulando due shido contro Clerget che mette sotto pressione l’orange 9.24: Van t End porta a termine una splendida proiezione, cercando l’immobilizzazione ma non trovandola per pochissimo. Olandese comunque in vantaggio quando mancano 30″ al termine 9.20: Vanno in scena i quarti ...

