LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 29 agosto Francia grande protagonista nei -70 kg

(Di giovedì 29 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa! Appuntamento alle ore 12.00 per il Final Block 9.42: Di seguito le composizioni degli incroci del Final Block dei -90 kg maschili: -90 kg maschili Ripescaggi: Clerget (Fra) vs Mehdiyev (Aze) / Toth (Hun) vs Silva Morales (CubI) Semifinali: Van T End (Ned) vs Majdov (Srb) / Nyman (Swe) vs Mukai (Jpn) 9.41: Prodezza di Mukai! Ippon nel Golden Score e Silva Morales costretto alla resa. Sarà dunque il giapponese in semifinale nel Final Block, mentre il cubano andrà ai ripescaggi 9.38: Mukai rimedia il secondo shido in questo Golden Score e dovrà fare attenzione 9.35: Si va al Golden Score e Silva Morales e Mukai con uno shido a carico 9.33: Ultimo match in corso: il quarto di finale dei -90 kg tra Silva Morales e Mukai, mancano 30″ al termine e si è ancora in una condizione di parità 9.31: E ...

