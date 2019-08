LIVE Italia-Polonia 2-2 volley femminile | Europei 2019 in DIRETTA | si va al tie-break

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.19 L’, dopo aver vinto i due set che le hanno consegnato il primato matematico del girone, ha abbassato la tensione nel quarto parziale, consentendo alle polacche di tornare a crederci. 21-25 Ace della. 2-2, si va al tie-. 21-24 Mani fuori di Smarzek. 21-23 Malinov e De Gennaro si scontrano in difesa, la palleggiatrice resta a terra dolorante, poi contrattacco di Sorokaite. Time-out Mazzanti. 20-23 Invasione di Alagierska. 19-23 Il tocco non c’è. Lasta per vincere il quarto set (meritatamente). 19-23 Attacco fuori di Egonu, richiesta di moviola per un tocco a muro. 19-22 Infrazione in battuta di Danesi, che calpesta la linea di fondo campo. 19-21 Parallela di Egonu, ma le azzurre sono spalle al muro. 18-21 Murata Danesi, si avvicina il tie-. 18-20 Ace di Kakolewska, sbaglia la ricezione ...

