LIVE Italia-Polonia 2-1 volley femminile | Europei 2019 in DIRETTA | 10-9 | quarto set

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-10 Fuori la battuta di Egonu. 10-9 Scambio lungo, fondamentale muro di Sylla su Smarzek. Time-out. 9-9 Pallonetto di Smarzek. 9-8 Mani fuori di Egonu,set equilibrato. 8-8 Diagonale di Smarzek. Il pubblico torna a scaldarsi. 8-7 Torna a farsi sentire Paola Egonu. 7-7 Pallonetto di Stysiak,sorpresa in difesa. 7-6 Diagonale implacabile di Sorokaite. Con palleggio perfetto non sbaglia nulla. 6-6 Attenzione, latrova il pari con Medrzyk. 6-5 Esce la battuta di Chirichella. 6-4 Parallela di una inarrestabile Sorokaite. 5-4 Torna a far male Smarzek in diagonale. 5-3 Esce di un soffio la battuta di Stysiak. Le polacche si stanno giocando il tutto per tutto. 4-3 Scambio lungo chiuso da Stysiak. 4-2 Gran servizio di Egonu, free-ball sfruttata da Chirichella. 3-2 Mani fuori di Sylla, che sensibilità di ...

matteosalvinimi : Altro che “responsabili”, qui ci sono parlamentari che pensano solo a difendere la poltrona e da giorni litigano pe… - ilvolo : Ciao #IlVolovers! Stasera alle 21:20 andrà in onda su Italia 1 in prima serata “Battiti Live Compilation”, un best… - LegaSalvini : LIVE #MORELLI <19 Ottobre! Segnate questo giorno sulla vostra agenda per la più grande manifestazione di sempre! L'… -