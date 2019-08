LIVE Italia-Polonia 0-1 volley femminile | Europei 2019 in DIRETTA | 17-13 | reazione delle

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-13 Difesa per due volte la fast di Chirichella, poi Medrzyk a segno. Time-out. 17-12 Egonu commette una nuova infrazione da seconda linea. 17-11 Smarzek a segno “giocando” con le mani del muro azzurro. 17-10 Impressionante attacco di Egonu, staccatissima da rete. Un punto da vera fuoriclasse. 16-10 Fuori il servizio di Egonu. 16-9 Esce l’attacco della, allunga l’. 15-9 Difesa di Egonu, contrattacco di Sylla con un tocco morbido, quasi da beach. 14-9 Diagonale di Egonu. Il nostro opposto non ci sta a perdere… 13-9 Non c’è invasione, le azzurre ora non devono distrarsi. 13-9 Brutta ricezione azzurra, Medrzyk chiude a rete. Richiesta di moviola per una presunta invasione. 13-8 Parallela di Smarzek. 13-7 Pallonetto di Egonu. 12-7 Primo tempo di Kakolewska. 12-6 La battuta ...

matteosalvinimi : Altro che “responsabili”, qui ci sono parlamentari che pensano solo a difendere la poltrona e da giorni litigano pe… - ilvolo : Ciao #IlVolovers! Stasera alle 21:20 andrà in onda su Italia 1 in prima serata “Battiti Live Compilation”, un best… - LegaSalvini : LIVE #MORELLI <19 Ottobre! Segnate questo giorno sulla vostra agenda per la più grande manifestazione di sempre! L'… -