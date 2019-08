LIVE Israele-Italia | Qualificazioni Europei calcio femminile 2021 in DIRETTA | orario

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) Ritornano le Ragazze Mondiali, questa volta in formato continentale: la Nazionalena diriparte da, da Tel Aviv per la precisione, dove scattano oggi alle ore 17.30ne per le azzurre leagliche si giocheranno in Inghilterra. Soltanto per quanto riguarda la gara di questo pomeriggio, la RAI ha confermato l’inserimento della gara nel suo palinsesto, dunque l’incontro sarà trasmesso intv su Raidue, mentre lastreaming sarà affidata a RaiPlay, infine OA Sport vi offrirà latestuale della sfida. COME SEGUIREDIGiovedì 29 agosto ore 17.30ne(a Tel Aviv)tv su Raiduestreaming su RaiPlaytestuale su OA Sport roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

