LIVE Israele-Italia 0-0 calcio femminile | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | tre

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27′non riesce proprio a giocare la palla, ora serve trovare il gol. 25′ Serie di occasioni per le azzurre che prima imbeccano Bergamaschi che perde il pallone al momento del tiro, poi i tiri di Galli e Girelli si stampano sugli interventi di Cohen. 23′ Break, le atlete sono intente a dissetarsi. Serata piuttosto calda. 22′ Barkai è la seconda ammonita nelle fila di. 21′ Beck in contropiede viene fermata dall’intervento di Giuliani. 20′ Ora le occasioni per la formazione del Ct Bertolini si moltiplicano. 18′ LINARI AL VOLO SFIORA IL GOL! Il tiro del difensore dal cross di Cernoia viene ribattuto sulla linea. 17′ Mischia in area, il tiro di Galli è ribattuto in corner. 15′ Girelli ruba palla a centro campo, ma nel 2vs1 non trova la compagna Giacinti in ...

zeromane1 : FORZA AZZURRE - LinkaTv : E' iniziato Israele - Italia (live) su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: -