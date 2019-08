LIVE Canottaggio | Mondiali Linz 2019 in DIRETTA | 29 agosto Oppo e Ruta non deludono e

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:18 La spuntano Australia, Polonia e Stati Uniti che accedono in finale. 12:12 Scatta anche la seconda semifinale: in acqua Sudafrica, Stati Uniti, Australia, Polonia, Germania e Francia. 12:08 Il quartetto azzurro chiude terzo dietro a Romania e Gran Bretagna: arrivano finale e pass olimpico ma bisognerà fare meglio per puntare alle medaglie. 12:05 Italia terza a metà gara preceduta da Gran Bretagna e Romania. 12:03 Ora è il turno del quattro senza maschile, altra specialità in cui l’Italia è molto forte: azzurri nella prima semifinale. 12:00 Seconda frazione vinta dalla Nuova Zelanda su Bielorussia e Francia. 11:54 Cominciata la seconda semifinale con Canada, Bielorussia, Francia, Nuova Zelanda, Svizzera ed Australia. 11:51 Rodini e Cesarini non centrano per poco la finale: azzurre quarte dietro a Olanda, Gran Bretagna e ...

