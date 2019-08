LIVE Canottaggio | Mondiali Linz 2019 in DIRETTA | 29 agosto Oppo e Ruta non deludono e

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 29 agosto. Il due senza femminile vola in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:39 La Nuova Zelanda si aggiudica la seconda semifinale precedendo Stati Uniti e Italia. Arriva quindi la finale e la qualificazione alle Olimpiadi per la coppia azzurra Tontodonati-Rocek! 10:35 Ai 1000m Italia quinta ma vicina al terzo posto occupato al momento dall’Irlanda. 10:32 Partita anche la seconda frazione: Italia in sesta corsia. Le altre Nazioni sono Cina, Grecia, Nuova ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 29 agosto - semifinali. Gli azzurri si giocano i pass per Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della quinta giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata di gare dei Mondiali di Canottaggio e paraCanottaggio che proseguiranno oggi a Linz, in Austria: giornata di semifinali oggi, che assegneranno, in tutte le specialità olimpiche, ad eccezione degli otto, e paralimpiche, i primi pass per Tokyo 2020 . Per quanto riguarda le ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 28 agosto - Simone Martini e i doppi Tontodonati/Rocek - Lodo/Vicino - Oppo/Ruta e Rodini Cesarini : tutti in semifinale. Out Infimo/Venier : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per aver seguito con noi questa DIRETTA LIVE dei Mondiali di Canottaggio da Linz. Buon proseguimento di giornata con le dirette, gli articoli e gli approfondimenti di OA Sport. h 13.42 Simone Martini chiude terzo (6:51.45): questo gli consente di qualificarsi alle semifinali. Il quarto di finale viene invece vinto dal ceco Synek (6:48.43), che precede il danese Nielsen (6:48.96). h ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 28 agosto - i doppi Tontodonati/Rocek - Lodo/Vicino - Oppo/Ruta e Rodini Cesarini : tutti in semifinale. Out Infimo/Venier : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 12.58 Sono cominciati nel frattempo i quarti di finale dei singoli femminile: a Linz si va avanti senza sosta. h 12.56 I rappresentanti tricolore vengono eliminati. h 12.55 La run viene vinta dalla Cina di Liu/Zhang (6:12.42), che anticipa sul traguardo la Nuova Zelanda di Storey/Harris (6:14.04) e la Romania di Prundeaun/Enache (6:15.76). Sesti gli azzurri con il crono finale di 6:31.05 h ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 28 agosto - Caselli e i due Tontodonati/Rocek - Lodo/Vicino - Oppo/Ruta e Rodini Cesarini : tutti in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 12.13 Arriva un secondo posto prezioso per le nostre ragazze italiane: il crono di 5:15.36 consente la qualificazione alle semifinali. La run viene vinta dalle britanniche Craig/Grant (5:13.53), seconde le elvetiche Merz/Rol (5:16.30). h 12.09 Lottano in acqua vogando con ritmo Valentina Rodini e Federica Cesarini h 12.05 Intanto tornano in acqua le donne, anche qui quarti di finale, anche ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 28 agosto - Fabrizio Caselli e i due senza di Tontodonati/Rocek e Lodo/Vicino raggiungono le semifinali - al pari di Oppo/Ruta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 11.50 Il secondo quarto di finale parla tedesco: Rommelmann/Osborne (6:19.54) sverniciano i cechi Simanek/Vrastil (6:20.94) e i canadesi Keane/Lattimer (6:21.79). h 11.48 Le semifinali sono cosa fatta! h 11.45 Straordinari gli azzurri che vincono il loro quarto di finale con il crono di 6:19.35 precedendo i norvegesi Brun/Strandli (6:19.83) e la Nuova Zelanda di Dunham/Somerville ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 28 agosto - Fabrizio Caselli e i due senza di Tontodonati/Rocek e Lodo/Vicino raggiungono le semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 11.25 Eccezionali Lodo/Vicino! Gli azzurri si aggiudicano la loro serie con il tempo di 6:31.14 piegando il coriaceo Canada di Langerfeld/Mccabe (6:31.49). h 11.22 Molto bene Lodo/Vicino che sono primi ai 1000m, con il crono di 3:12.35. h 11.21 Primo quarto di finale vinto dai croati M. Sinkovic/V. Sinkovic (6:30.27), davanti ai francesi V. Onfroy/T. Onfroy (6:32.61) e alla Bielorussia di ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 28 agosto - Fabrizio Caselli e il due senza femminile di Tontodonati/Rocek raggiungono le semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 11.02 Chiudono in terza piazza Tontodonati/Rocek (7:13.11). A vincere questa run dei quarti di finale è l’Australia di Morrison/Mcintyre (7:08.74) che anticipa l’Irlanda con Crowley/Dukarska (7.12:51). h 10.58 Ma andiamo in acqua con le azzurre, che a metà gara occupano la terza posizione, alle spalle di Australia e Irlanda, con il crono di 3:35.18 . h 10.55 Nel primo quarto di ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 28 agosto - Fabrizio Caselli è nelle semifinali del pararowing : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 10.51 L’azzurro conquista la semifinale! h 10.50 Termina la prova di Fabrizio Caselli che chiude in seconda piazza (10:30.28) venendo preceduto dal russo Chuvashev (9:51.28). h 10.49 Dalla pararowing maschile al doppio femminile, iniziano fra poco i quarti di finale. h 10.45 E’ imprendibile il russo. h 10.43 Caselli è secondo al rilevamento dei 1000m (5:10.30), davanti a lui il ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 28 agosto - entra nel vivo la caccia ai pass olimpici per l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della quarta giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di gare dei Mondiali di Canottaggio che proseguiranno oggi a Linz, in Austria: si inizia in mattinata con ripescaggi ed exibition race del paraCanottaggio e si prosegue con i quarti di finale del Canottaggio, mentre nel pomeriggio ci saranno ancora ripescaggi del Canottaggio ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : 27 agosto - otto maschile e quattro di coppia femminile inseguono una difficile finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata di gare dei Mondiali di Canottaggio che proseguiranno oggi a Linz, in Austria: si inizia in mattinata con i ripescaggi delle specialità olimpiche e non olimpiche del Canottaggio, mentre a fine sessione si terranno le ultime batterie delle specialità olimpiche. Ci saranno sei ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : batterie 26 agosto - Italia in finale nel due senza e quattro di coppia PL maschile! Doppio femminile ai ripescaggi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55 ALTRA finale PER L’Italia!!!! Lorenzo Fontana, Alfonso Scalzone, Catello Amarante e Gabriel Soares volano in finale nel quattro di coppia Pesi Leggeri maschile. L’equipaggio azzurro vince la batteria in 5:56.64, davanti a Danimarca (5:59.15), Austria (6:01.54) e Irlanda (6:04.84). 11.53 Mantengono il vantaggio gli azzurri, che ora devono tenere duro negli ultimi 500 metri. 11.51 A metà ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : batterie 26 agosto - Italia in finale nel due senza PL maschile! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.35 Italia IN finaleEEE!!!!! Grandissima prova di Giuseppe Di Mare e Raffaele Serio, che vincono la batteria e si qualificano per la finale A nel due senza Pesi Leggeri maschile. Gli azzurri si impongono con il tempo di 6:41.54, davanti a Brasile (6:49.05), Ungheria (7:09.85) e Armenia (7:40.99). 11.33 Volano verso la vittoria gli azzurri, che portano a oltre 5″ il proprio vantaggio ...

LIVE Canottaggio - Mondiali Linz 2019 in DIRETTA : batterie 26 agosto - inizia il cammino del doppio senior femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della seconda giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di gare dei Mondiali di Canottaggio che proseguiranno oggi a Linz, in Austria: si inizia in mattinata con le batterie del paraCanottaggio, e si proseguirà con le batterie delle specialità olimpiche e non olimpiche del Canottaggio, mentre nel pomeriggio inizieranno i ...