LIVE Canottaggio | Mondiali Linz 2019 in DIRETTA | 29 agosto Il due senza femminile vola

(Di giovedì 29 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:39 La Nuova Zelanda si aggiudica la seconda semifinale precedendo Stati Uniti e Italia. Arriva quindi la finale e la qualificazione alle Olimpiadi per la coppia azzurra Tontodonati-Rocek! 10:35 Ai 1000m Italia quinta ma vicina al terzo posto occupato al momento dall’Irlanda. 10:32 Partita anche la seconda frazione: Italia in sesta corsia. Le altre Nazioni sono Cina, Grecia, Nuova Zelanda, Stati Uniti ed Irlanda. 10:30 L’Australia vince la prima semifinale seguita da Canada e Spagna, per i tre equipaggi è finale e pass olimpico. 10:26 A metà gara al comando l’Australia davanti a Canada e Spagna. 10:22 Cominciata la prima semifinale del due: in acqua Gran Bretagna, Romania, Canada, Australia, Spagna e Cile. 10:19 Tra pochi minuti inizierà la semifinale del duecon l’Italia in ...

