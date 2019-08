L’Italia rischia uno “strapuntino” in Commissione Ue

Badminton - Qualificazioni Tokyo 2020 : la situazione delL’Italia. Gli azzurri rischiano di restare a bocca asciutta : Sarà esclusivamente il ranking, al netto dei posti riservati al Paese Ospitante e degli inviti riservati alla commissione tripartita a determinare i qualificati per il Badminton: saranno della partita in Giappone 172 atleti (86 per sesso) ed ogni Nazionale potrà essere presente con un massimo di sedici atleti (otto per sesso, di cui massimo due singolaristi e due doppi). I 172 posti sono così ripartiti: 38 per ciascuno dei due tornei di ...

Acqua - un quarto della popolazione mondiale rischia di rimanere senza. E L’Italia è tra i Paesi ad “alto rischio” : Un quarto della popolazione mondiale, sparsa in 17 Paesi, rischia di rimanere senz’Acqua. L’allarme arriva da uno studio dell’organizzazione World Resources Institute, secondo cui nazioni come India, Iran e Botswana sono sottoposte attualmente ad uno stress idrico “estremamente elevato”: stanno cioè usando quasi tutta l’Acqua che hanno a disposizione, e potrebbero rimanere senza. Tra le regioni a rischio ...

Approvata la legge sullo sport : ora L’Italia rischia di non partecipare a Tokyo 2020 Il testo : Il Comitato olimpico internazionale attacca la legge Approvata dal Parlamento: 6 i punti critici che intaccherebbero l’autonomia dello sport italiano

Il Cio contro la riforma del Coni (è ufficiale) : L’Italia rischia Milano-Cortina e di andare Tokyo 2020 senza bandiera : Aveva ragione Malagò Aveva ragione Giovanni Malagò che infatti la settimana scorsa aveva anticipato la mossa del Comitato olimpico internazionale. Oggi dovrebbe arrivare la lettera con cui il Cio boccia la riforma del Coni portata avanti dal governo Lega – Cinque Stelle. Addirittura – scrive Repubblica – “nel peggiore dei casi l’Italia rischia la sospensione dell’Italia all’interno del Cio, con la partecipazione ...