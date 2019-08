Libero Grassi | 28 anni dopo a Palermo si paga ancora il pizzo Ma c’è chi si ribella

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) In via Vittorio Alfieri, poco distante del cuore commerciale e turistico di, su un manifesto di carta appeso al muro di un palazzo si legge: “Uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall’omertà dell’associazione degli industriali, dall’indifferenza dei partiti e dall’assenza dello Stato”. Oggi questo manifesto verrà sostituito. Come ogni 29 agosto del resto. Lì, 28fa fu uccisouno dei primi imprenditori arsi alla richiesta dida parte di Cosa Nostra. Lì, non ci sono lapidi in pietra simili a quelle che commemorano le vittime di mafia nel luogo dell’omicidio e di cui, dunque, è tappezzata. C’è un pezzo di carta, sostituito ogni anno. Così ha voluto la famiglia. Era il 1991, spararono aalle sette e mezze di mattina mentre si dirigeva al lavoro e proprio per il lavoro lui aveva lottato. Oggi a, esattamente come ventotto ...

Tg3web : Domani Palermo ricorderà Libero Grassi, l'imprenditore siciliano assassinato dalla mafia, 28 anni fa, per essersi r… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #29agosto 1991 la mafia uccide Libero #Grassi, l'imprenditore che si ribella al #pizzo.… - Domenic34556947 : RT @anna_salvaje: - Ma perché lei non paga? Pagano tutti. - Io non sono pazzo, non mi piace pagare, è una rinunzia alla mia dignità di impr… -