LG lancia un nuovo frigorifero smart per gli amanti dei cocktail e un servizio clienti

Mediaworld lancia il nuovo volantino “Back to school” - valido da oggi all’11 settembre : È arrivato il nuovo volantino "Back to school" di Mediaworld, con tanti prodotti in offerta da oggi, 29 agosto, fino al prossimo 11 settembre. L'articolo Mediaworld lancia il nuovo volantino “Back to school”, valido da oggi all’11 settembre proviene da TuttoAndroid.

Fitbit annuncia la bilancia Aria Air e un nuovo servizio Premium : Oltre al nuovo smartwatch Fitbit Versa 2, la compagnia californiana presenta una nuova bilancia intelligente e un nuovo servizio Premium. L'articolo Fitbit annuncia la bilancia Aria Air e un nuovo servizio Premium proviene da TuttoAndroid.

Emma Marrone lancia Io Sono Bella/ La cover del nuovo singolo firmato Vasco Rossi : Emma Marrone lancia Io Sono Bella, la cover del nuovo singolo firmato Vasco Rossi è finalmente on line sui profili social della salentina

M5s : vediamo il Pd sul taglio dei parlamentari | Zingaretti indica tre punti - Di Maio rilancia con 10 | Salvini prova un nuovo accordo : no del M5s : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

TAGLIO CUNEO FISCALE/ La misura pronta a rilanciare - nuovo - Governo e Parti sociali : Nella prossima manovra, comunque si risolva la crisi di Governo, sembra che inserire il TAGLIO del CUNEO FISCALE convenga a tutti

Casio lancia il nuovo smartwatch Wear OS della serie PRO TREK Smart per gli amanti degli sport outdoor : Casio ha annunciato il nuovo Smartwatch Wear OS della serie PRO TREK Smart dedicato agli amanti dello sport outdoor, sarà disponibile il 13 settembre. L'articolo Casio lancia il nuovo Smartwatch Wear OS della serie PRO TREK Smart per gli amanti degli sport outdoor proviene da TuttoAndroid.

Nubia Red Magic 3S verrà lanciato a settembre con il nuovo chipset Snapdragon 855+ : Lo smartphone specializzato per il gaming Red Magic 3 di Nubia è stato lanciato solo a maggio, ma una nuova variante è già alle porte. Secondo alcune indiscrezioni il prossimo top di gamma di Nubia sarà chiamato Red Magic 3S, in linea con i rumor trapelati a luglio, e sarà annunciato il prossimo settembre con il nuovissimo chipset Snapdragon 855+. L'articolo Nubia Red Magic 3S verrà lanciato a settembre con il nuovo chipset Snapdragon 855+ ...

Tuffi - Europei 2019 : Chiara Pellacani e Lorenzo Marsaglia lanciano il nuovo corso azzurro. Da ritrovare Tocci e Bertocchi. Ma la concorrena mondiale è di altissimo livello : Tempo di vacanze anche per i Tuffi azzurri. E di bilanci. Dopo una stagione lunghissima e piena di luci e ombre, ma in ogni caso con il nuovo corso definitivamente partito. A un anno dai Giochi di Tokyo 2020. Come si è già detto tante volte, in questo momento è quella continentale la dimensione ideale per la nazionale guidata da Oscar Berton e non a caso proprio agli Europei di Kiev sono arrivate quelle medaglie impossibili da ...

Expert lancia un nuovo volantino “Sull’onda del FuoriTutto” con un sacco di offerte : Prenderà il via il prossimo 8 agosto il nuovo volantino Expert, che sarà valido fino al 28 agosto, con una serie di sconti anche su alcuni smartphone. L'articolo Expert lancia un nuovo volantino “Sull’onda del FuoriTutto” con un sacco di offerte proviene da TuttoAndroid.

Fossil pronta a lanciare un nuovo smartwatch Wear OS con Snapdragon 3100 e 1 GB di RAM : Tutto è pronto per il lancio di un nuovo smartwatch Fossil basato sulla piattaforma Wear OS by Google e il produttore ha annunciato che sarà ufficiale domani L'articolo Fossil pronta a lanciare un nuovo smartwatch Wear OS con Snapdragon 3100 e 1 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Silvio Berlusconi lancia Altra Italia : "Non è un nuovo partito" : Silvio Berlusconi pensa a una nuova federazione di area centrodestra. Una riedizione del Popolo delle libertà? Nient’affatto spiega l’ex premier lanciando il suo appello "all'Altra Italia" per "creare una federazione fra i soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo". Berlusconi su nomine UE: 'Conte dice una grande bugia. L'Italia è assolutamente fuori dalla porta' Secondo il ...

Kim Jong-un lancia due missili nel Mar del Giappone. Test su un nuovo vettore : La Corea del Nord ha lanciato almeno due missili a corto raggio da Wonsan, città costiera a est di Pyongyang, finiti poi nel Mar del Giappone. A quanto riferisce Seul, uno dei due missili ha viaggiato per 690 chilometri e appartiene a “un nuovo tipo” che i capi di stato maggiore della Corea del Sud non avevano mai visto prima. L’altro vettore avrebbe viaggiato invece per 430 chilometri, prima di cadere in mare.I lanci ...

