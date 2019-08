L' endorsement Ue a Conte premier 10 miliardi per le sfide economiche

NUOVO GOVERNO M5S-PD/ Conte e gli endorsement da ripagare con le svendite : Conte si prepara a tornare alla guida di un GOVERNO che dovrà rispondere ai desiderata di Francia e Germania. Anche per le privatizzazioni

Governo - M5S e Pd riuniti al tavolo : alt dem a Di Maio vicepremier. A Conte l'endorsement di Trump : Governo, si è riaperta la trattativa M5S-Pd per il Governo dopo lo stop e il botta e risposta sulle richieste di ministeri. Ma Palazzo Chigi deve intervenire per garantire che, in...

Crisi di governo - Trump lancia un endorsement a Conte : “Spero che resti premier”. Ma all’inizio sbaglia nome : “Spero che Conte resti premier“. Così, con uno dei suoi consueti tweet, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato il suo endorsement al presidente del Consiglio dei Ministri italiano. Il tycoon americano nel cinguettio ha lodato “l’altamente rispettato primo ministro della repubblica italiana, Giuseppi Conte”, sbagliando inizialmente il nome. Starting to look good for the highly respected Prime ...

L'endorsement dell'Europa al Conte-bis : Conte presidente del Consiglio o niente accordo. E' con questo viatico del Movimento 5 Stelle - venerdì sera Luigi Di Maio ha visto a cena Nicola Zingaretti - che il presidente del Consiglio dimissionario si appresta ad andare al vertice del G7 a Biarritz. Dimissionario il 20 agosto, con un discorso, che secondo i 5 Stelle, ha asfaltato il leader della Lega, Matteo Salvini, Conte è forte del grande consenso che registrano i ...

Ue - l’endorsement di Tusk per Conte nel ruolo di commissario : Il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte si sta preparando per partecipare al G7 di Biarritz di domani, ultimo impegno internazionale dell'esecutivo giallo-verde ormai in carica solo per gli affari correnti. Ma c'è chi vedrebbe bene una prosecuzione dell'impegno di Conte anche in Europa come commissario nonostante le smentite dell'interessato