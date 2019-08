Le sfide del nuovo governo tra imprese del Nord e sviluppo sostenibile

Juventus-Barcellona - Champions League calcio femminile 2019-2020 : date - programma e orari delle sfide di andata e ritorno : Urna poco benevola in quel di Nyon per la Juventus in occasione del sorteggio per i sedicesimi di finale della Champions League 2019-2020 di calcio femminile. Le campionesse d’Italia uscenti saranno chiamate ad una vera e propria impresa per passare il primo turno a eliminazione diretta contro il temibile Barcellona, finalista nella scorsa edizione della massima competizione europea per club. Laura Giuliani e compagne affronteranno la ...

Fiorentina-Arsenal - Champions League calcio femminile 2019-2020 : date - programma e orari delle sfide di andata e ritorno : A Nyon è andato in scena quest’oggi il sorteggio dei sedicesimi di finale della Champions League 2019-2020 di calcio femminile con un paio di squadre italiane coinvolte. Accoppiamento complicato per la Fiorentina delle vice campionesse d’Italia, che dovranno affrontare all’esordio l’Arsenal campione d’Inghilterra in carica. Le Viola giocheranno la sfida d’andata in trasferta in Inghilterra l’11 o il 12 ...

Torino-Wolverhampton - Play-off Europa League 2019 : date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : Tutto secondo pronostico: sarà Torino-Wolverhampton il Play-off decisivo per l’accesso alla fase a gironi dell’Europa League 2019-2020. La doppia sfida si giocherà tra giovedì 22 e giovedì 29 agosto, con orari da definire: gara d’andata in casa dei granata, ritorno in Inghilterra una settimana più tardi. Le due sfide verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go, mentre come al solito OA Sport ...

Paolo Del Genio – La probabile formazione che sfiderà il Barcellona : Il noto giornalista ed esperto di tattica Paolo Del Genio si è sbilanciato in merito alla probabile formazione azzurra che sfiderà questa sera il Barcellona di Valverde. Paolo Del Genio – Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli si aspetta qualche cambio rispetto all’undici di partenza della precedente amichevole terminata 2-1 a favore degli spagnoli: “Mi aspetto qualche cambio, soprattutto in difesa. Chiriches potrebbe avere ...

Addio sfide gratis nella Stagione 10 di Fortnite : le Missioni del Pass Battaglia dividono la community : Come promesso da Epic Games, la Stagione 10 di Fortnite è finalmente iniziata nella giornata di ieri, primo agosto. E lo ha fatto mettendo sul piatto una buona dose di novità, non solo per la giocatissima Battaglia Reale, ma anche per Salva il Mondo e la Modalità Creativa - trovate tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato a questo link. Con l'aggiornamento, poi, è stato introdotto anche il Pass della Battaglia X, come sempre a pagamento ...

Virtus Bologna-Fortitudo Bologna - quando si gioca il derby? Date delle sfide di andata e ritorno : il programma completo : Dieci anni: tanti ne erano passati dall’ultima volta in cui il derby di Bologna si giocò in Serie A, con la celebre tripla di Dusan Vukcevic che diede un enorme dispiacere al tifo fortitudino. In mezzo, c’è stato anche un doppio confronto in Serie A2, nell’anno successivo alla retrocessione della Virtus, in cui i bianconeri e la Fortitudo si spartirono la posta. Ora lo spettacolo della stracittadina più famosa dell’Italia ...

Rugby - Test Match 2019 : i convocati dell’Italia - 38 azzurri per le sfide a Irlanda e Russia. Si preparano i Mondiali : L’Italia è ormai entrata nel vivo della marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2019 di Rugby che si disputeranno in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre. La nostra Nazioanle, reduce da due mesi di lavoro a Pergine Valsugana, è pronta per affrontare quattro Test mach in cinque settimane: si incomincia sabato 10 agosto (ore 15.00) a Dublino contro l’Irlanda, si prosegue sette giorni (ore 18.30) dopo contro la Russia a San ...

Pallavolo – Tornei di qualificazione olimpica : azzurre a Catania in vista delle sfide verso Tokyo 2020 : Torneo di qualificazione olimpica: le azzurre sono arrivate a Catania La nazionale italiana femminile ha raggiunto oggi Catania, sede del torneo di qualificazione olimpica che dal 2 al 4 agosto vedrà le ragazze di Davide Mazzanti impegnate contro Kenya, Belgio e Olanda. Le vice campionesse mondiali hanno passato la prima giornata siciliana, dividendosi tra gli allenamenti con la palla al PalaCatania e le sessioni pesi. Questo l’elenco ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : i convocati dell’Italia per l’ultimo collegiale - 16 azzurri verso le sfide di Bari : L’Italia si avvicina a grandi passi al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena al PalaFlorio di Bari nel weekend del 9-11 agosto. La nostra Nazionale di Volley maschile andrà a caccia del pass per il Sol Levante affrontando Camerun, Australia e Serbia: soltanto la vincitrice del girone potrà festeggiare il traguardo, tutto lascia presagire a una battaglia campale nello scontro diretto con gli slavi. Mancano ...

Softball - Preolimpico 2019 : clamoroso successo della Gran Bretagna sull’Olanda. Domani l’Italia sfiderà le tulipane : Giornata conclusiva per i due gironi eliminatori al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Softball. Proprio nell’ultimo incontro si verifica la sorpresa che in pochissimi si sarebbero aspettati. Nel girone A, la Gran Bretagna non solo batte l’Olanda per 5-2, ma si prende il primo posto del girone A, spedisce le padrone di casa al secondo e le obbliga a giocare contro l’Italia già nel primo ...

Torino-Debrecen - Europa League 2019 : date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : Giovedì 25 Luglio sarà il giorno dell’esordio in gara ufficiale per la stagione 2019/20 del Torino. I ragazzi di Mazzarri saranno impegnati contro il Debrecen, squadra ungherese, in una doppia sfida valida per il secondo turno di qualificazione al tabellone principale di Europa League. I granata hanno ben figurato in questo ritiro estivo, anche se le amichevoli disputate sono state tutt’altro che difficoltose. Gli ungheresi, reduci ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di sabato 20 luglio. Agli ottavi facile successo dell’Ungheria - che sfiderà l’Italia : Giornata dedicata Agli ottavi di finale per i Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud: il Setterosa, vincitore del Girone D, è passato direttamente ai quarti, ed ora conosce il nome della sua sfidante al prossimo turno: si tratta dell’Ungheria, che oggi ha superato la Nuova Zelanda per 17-6. Negli altri incontri odierni l’Olanda ha battuto il Canada per 5-4 ed ora sfiderà la Spagna nel match che designerà la ...

Cala la pirateria musicale - ma le nuove sfide sono le frodi dello streaming : Nei giorni scorsi sono stati diffusi gli ultimi dati raccolti dalla società Similarweb per IFPI e FIMI che confermano il forte declino della pirateria nel settore musicale in Italia. Secondo le ultime statistiche, infatti, il fenomeno della contraffazione digitale e della diffusione abusiva di musica online tramite web e mobile è sceso del 35% rispetto a marzo 2018; ma, se viene considerato un periodo ...

Beach volley - World Tour 2019 Edmonton. Ranghieri/Caminati e Traballi/Zuccarelli in campo oggi per le prime sfide del main draw : Si sono concluse da poco le qualificazioni del torneo 3 stelle di Edmonton in Canada che vede al via due coppie italiane, entrambe inserite nel tabellone principale: Ranghieri/Caminati in campo maschile e Traballi/Zuccarelli tra le donne. Polonia e Svizzera, con due coppie entrate nel main draw a testa, l’hanno fatta da padrone nelle qualificazioni femminili mentre in campo maschile avanzano i brasiliani Harley/Luciano e gli statunitensi ...