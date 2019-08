Le notizie del giorno – Terremoto plusvalenze in Serie A | confessione hot della trans

Le notizie del giorno (ore 23 - 30) : ACCORDO M5S-PD SU CONTE PREMIER, DOMANI MATTARELLA GLI AFFIDA L'INCARICO Il presidente del Consiglio è stato convocato per le 9,30. Di Maio: "Destra e sinistra superate, non rinnego il lavoro fatto con la Lega". Zingaretti: "Vale la pena tentare ma serve discontinuità". Mercati euforici: spread a 175 punti, tasso dei Btp decennali sotto l'1% al minimo storico. DIKTAT DI GRILLO: "NIENTE MINISTRI POLITICI", POI TELEFONA A DI MAIO Il fondatore del ...

Ultime notizie Roma del 28-08-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio oggi pomeriggio secondo ed ultimo giorno del nuovo giro di consultazioni al Quirinale inizia alle 16 il Partito Democratico poi alle 17 Forza Italia alle 18 la lega è alle 19 il MoVimento 5 Stelle il Quirinale si atterra alle dichiarazioni dei gruppi parlamentari fanno sapere dalla presidenza della Repubblica Intanto ...

28-08-2019 ore 13:10: incontro alla Camera dei Deputati tra le delegazione del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle per sciogliere i nodi che ancora ostacolano Intesa per la formazione di un nuovo governo non credo che ci siano Abeti da parte del PD dice Marcucci lavoriamo sui contenuti aggiunge del Rio Di Maio è il capo politico

