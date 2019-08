Le notizie del giorno ore 17 | 30

Ultime notizie Roma del 29-08-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 29 agosto in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al premier uscente tante l’incarico di formare il nuovo governo Ponte accettato con riserva annunciato che comincerà oggi stesso a consultare i gruppi parlamentari Ringraziando quelli a cominciare dal Movimento 5 Stelle PD che hanno indicato il suo nome ...

Ultime notizie Roma del 29-08-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale con all’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno economia in primo piano gli ordinativi dell’Industria italiana registro a giugno un calo congiunturale sia su base mensile meno 0,9 % sia nel secondo trimestre meno 0,42 l’Istat precisando che la pressione tendenziale la peggiore da luglio 2016 meno 9,2 % a giugno il fatturato dell’Industria un calo dello 0,5% ...

Ultime notizie Roma del 29-08-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al premier uscente Fonte l’incarico di formare il nuovo governo Conte accettato con riserva e annunciato che c’era oggi stessa consultare i gruppi parlamentari Ringraziando quelli a cominciare dal Movimento 5 Stelle PD che hanno indicato il suo nome per il ...

Ultime notizie Roma del 29-08-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi in studio Giuseppe Conte ha ricevuto l’incarico dal capo dello Stato Sergio Mattarella per formare il nuovo governo Conte ha parlato ai giornalisti ha ringraziato i partiti che hanno indicato il suo nome per il nuovo progetto esecutivo di iniziare dal Movimento 5 Stelle Partito Democratico iniziando le consultazioni con i ...

Ultime notizie Roma del 29-08-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi in studio Giuseppe Conte ha ricevuto l’incarico dal capo dello Stato Sergio Mattarella per formare il nuovo governo Conte ha parlato ai giornalisti ha ringraziato i partiti che hanno indicato il suo nome per il nuovo progetto esecutivo di iniziare dal Movimento 5 Stelle Partito Democratico iniziando le consultazioni con i ...

Le notizie del giorno (ore 13 - 30) : CONTE PREMIER INCARICATO, "GOVERNO NEL SEGNO DELLA NOVITÀ" Il presidente accetta con riserva e avvia subito le consultazioni: "Non sarà un governo 'contro' ma 'per' il bene dei cittadini, per modernizzare il Paese e rendere la nazione più competitiva, giusta, solidale, inclusiva". Nel discorso del premier chiaro riferimento alla collocazione internazionale dell'Italia nella Ue e nella Nato. Passaggio chiave su stabilità economica, difesa ...

Ultime notizie Roma del 29-08-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovato l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio conferito l’incarico alla premier uscente Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo dopo l’incontro questa mattina l’incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale con te accettato con riserva e annunciato che comincerà Quest’oggi a consultare i gruppi ...

Marco Liorni - brutte notizie per i fan : la decisione definitiva della Rai : notizie clamorose quelle che arrivano su Marco Liorni. Stando a quanto si legge sul settimanale specializzato di gossip Oggi, la Rai ha in mente un grande piano con lui protagonista... affidargli un nuovo programma. Una promozione, insomma, visto i grandissimi successi di Reazione a Catena. Il game show di Rai Uno è infatti uno dei più visti in televisione ed è stato guardato, giornalmente, da almeno sei milioni di telespettatori.\\ Numeri ...

Ultime notizie Roma del 29-08-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovatore ascolto della redazione appuntamento con l’informazione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito il premier uscente Giuseppe Conte l’incarico di formare il nuovo governo Conte accettato con riserva e annunciato che comincerai stessa consultare i gruppi parlamentari Ringraziando quelli che hanno indicato il suo nome per il nuovo progetto dell’esecutivo tornerà entro ...

Ultime notizie Roma del 29-08-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovatore ascolto della redazione appuntamento con l’informazione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito il premier uscente Giuseppe Conte l’incarico di formare il nuovo governo Conte accettato con riserva e annunciato che comincerai stessa consultare i gruppi parlamentari Ringraziando quelli che hanno indicato il suo nome per il nuovo progetto dell’esecutivo tornerà entro ...

Ultime notizie Roma del 29-08-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’incarico per la formazione del nuovo governo e Giuseppe Per il conte Piece che quest’oggi avvia le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari Lo ha reso noto lo stesso premier dopo aver ricevuto l’incarico dal Quirinale tra le priorità ...

Ultime notizie Roma del 29-08-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’incarico per la formazione del nuovo governo e Giuseppe Per il conte Piece che quest’oggi avvia le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari Lo ha reso noto lo stesso premier dopo aver ricevuto l’incarico dal Quirinale tra le priorità ...

Ultime notizie Roma del 29-08-2019 ore 11 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio parte il tentativo per il conte bis Mattarella ha convocato il premier uscente al Quirinale gli affiderà l’incarico di formare un governo in base all’intesa politica certificata nelle consultazioni da 5 Stelle dei nodi orari guardano più che il programma chiroli è il consenso interno cominciare dall’incarico di Vinaio dal voto sulla ...

Ultime notizie Roma del 29-08-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio parte il tentativo per il conte bis Mattarella ha convocato il premier uscente al Quirinale gli affiderà l’incarico di formare un governo in base all’intesa politica certificata nelle consultazioni da 5 Stelle Den di ora riguardano più che il programma Chironi è il consenso interno cominciare dall’incarico di Di Maio dal voto sulla ...