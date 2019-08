Le imprese sono guardinghe per la prospettiva di un governo giallorosso

Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 29 agosto 2019) Roma. Gli imprenditori suonano come campane stonate, non prendono posizione, nell’attesa di conoscere l’indirizzo di politica economica delPd-M5s, di cui molti sottolineano comunque la contraddizione genetica per una coabitazione impossibile fino a un mese fa. Da quando Matteo Salvini ha in

GiovanniToti : LIGURIA PRONTA A SCENDERE IN PIAZZA PER LA #GRONDA! Le infrastrutture sono indispensabili per crescita del Paese. S… - bancaetica : Nel mondo oltre 30 mila miliardi di euro sono gestiti attraverso criteri sociali, ambientali e di buon governo. Noi… - alystrega : RT @alystrega: -