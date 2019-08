Lazio-Roma | Rocco Fabio Musolino LazioNews24 a CalcioWeb | “Derby sfida a sé | ma

Serie A - designazioni arbitrali 2^ giornata : le scelte per Lazio-Roma e Juventus-Napoli : Serie A, comunicate le designazioni arbitrali per la seconda giornata del massimo campionato italiano: scelto Orsato per Juventus-Napoli mentre Guida arbitrerà il derby romano. L’elenco completo. ATALANTA – TORINO: DOVERI BOLOGNA – SPAL: DI BELLO CAGLIARI – INTER: MARIANI GENOA – FIORENTINA: GIACOMELLI JUVENTUS – NAPOLI: ORSATO LAZIO – ROMA: GUIDA LECCE – H. VERONA: SACCHI MILAN – BRESCIA: ABISSO SASSUOLO – SAMPDORIA: ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. INVARIATA LA SITUAZIONE SU VIA ARDEATINA DOVE TROVIAMO ANCORA CODE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE PER TRAFFICO SI RALLENTA SU VIA LITORANEA DA CAMPO ASCOLANO A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE LA SITUAZIONE E’ TORNATA ALLA NORMALITA ’ MENTRE SU VIA ARDEATINA TROVIAMO ANCORA CODE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASSIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA ISOLA FARNESE E LA STORTA NEI DUE SENSI MENTRE PER TRAFFICO SI ...

Lazio-Roma - Ruggiero Rizzitelli : “partita pericolosa da giocare l’1 settembre…” : “E’ una partita rischiosa da giocare l’1 settembre, avrei preferito si giocasse tra due mesi a stagione inoltrata. Mi auguro che Fonseca capisca l’importanza della stracittadina nella Capitale: il derby non va giocato, va vinto perché se dovesse andare male sarebbe un problema ma se andasse bene, come spero, può farci svoltare la stagione”. Sono le dichiarazioni dell’ex attaccante della Roma, Ruggiero ...

Lazio-Roma - Bruno Giordano presenta la partita : “il derby azzera tutto” : “La Roma ha stentato con il Genoa, mentre con la Sampdoria abbiamo visto una bella Lazio ma questo per domenica non conta, si sa che il derby azzera tutto, è una partita dalle forti emozioni, contano rabbia e cuore”. Sono le dichiarazioni della bandiera della Lazio, Bruno Giordano, in vista del derby. “E’ una sfida indecifrabile, molto spesso chi ci arriva da sfavorito riesce a trovare forze inaspettate e a ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE PERMANGONO CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA PASSIAMO SU VIA ARDEATINA DOVE PERMANGONO CODE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI FALCOGNANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE PER TRAFFICO SI RALLENTA SU VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 09:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE IN AUMENTO IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA MENTRE SU VIA TIBURTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA SETTECAMINI E RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASSIA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA STORTA E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 08:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCHE SU VIA PRENESTINA DOVE IL E’ TRAFFICO TORNATO REGOLARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI A SEGUITO DI RISOLUZIONE DI INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA MENTRE SULLA VIA ARDEATINA PERMANGONO RALLENTAMENTI ANCHE A CAUSA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANDIAMO SU VIA PRENESTINA DOVE CI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI PER INCIDENTE ALTEZZA PRATO FIORITO MENTRE SULLA VIA ARDEATINA ABBIAMO RALLENTAMENTI ANCHE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 29 AGOSTO 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANDIAMO SU VIA PRENESTINA DOVE CI SONO CODE IN ENTRAMBI I SENSI PER INCIDENTE ALTEZZA PRATO FIORITO MENTRE SULLA VIA ARDEATINA ABBIAMO RALLENTAMENTI ANCHE A CAUSA DI LAVORI IN PROSSIMITA’ DI ...

Serie A - l’analisi di Francesco Totti : “scudetto alla Juventus - Roma più forte della Lazio. Il mio futuro sarà…” : Francesco Totti svela il suo pensiero in merito al possibile esito del prossimo campionato di Serie A: scudetto alla Juventus, Roma più forte della Lazio ma non può andare oltre il 4° posto. E sul futuro… Francesco Totti è attualmente lontano dal calcio come non lo è mai stato nella sua vita. L’ex capitano della Roma, ritiratosi due stagioni fa, ha scelto anche di dimettersi dalla posizione di dirigente giallorosso, per i ben ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 28 AGOSTO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA CODE SULLA VIA ARDEATINA A CAUSA DEI LAVORI TRA IL DIVINO AMORE E FALCOGNANA, IN DIREZIONE SANTA PALOMBA, CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA VERSO POMEZIA TRA LA COLOMBO E SPINACETO, IN SENSO OPPOSTO CODE PER CURIOSI TRA TOR DE CENCI E SPINACETO SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA ...