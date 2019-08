Lagarde: da Bce stimoli per la crescita

La presidente in pectore della Bce, Christine, ritiene che la banca centrale dovrà mantenere la sua politica monetaria "altamente accomodante", visti i crescenti rischi per l'economia dell'eurozona. In un documento scritto al Parlamento europeo,ha inoltre affermato che i tassi di interesse non hanno raggiunto il livello più basso e che la Bce dispone di numerosi strumenti per stimolare la.(Di giovedì 29 agosto 2019)