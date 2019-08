La7 | Telese paragona Calenda a Meloni e Salvini Lui si arrabbia | “Le sembra una cosa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) “C’è una situazione paradossale, forse per la prima volta: lei ha la stessa posizione di Giorgiae Matteo“. L’accostamento fatto da Lucaa In Onda, su La7, rivolto a Carlo, ospite in studio, ha fattore l’ex ministro allo Sviluppo economico dei governi Renzi e Gentiloni. “Ma leunaintelligente da dire?” ha replicato. “Non dico sempre cose intelligenti” ha provato a giustificarsi, con ironia, il giornalista. Video La7 L'articolo La7,. Lui si: “Leunaintelligente da dire?” proviene da Il Fatto Quotidiano.

redditofisso : RT @marcogrenoble84: Monti ad #inonda sta criticando duramente Mentana, La7 e Telese per aver dato troppo spazio a quelli che sono i veri p… - ferdiborga : RT @marcogrenoble84: Monti ad #inonda sta criticando duramente Mentana, La7 e Telese per aver dato troppo spazio a quelli che sono i veri p… - pponsil : RT @marcogrenoble84: Monti ad #inonda sta criticando duramente Mentana, La7 e Telese per aver dato troppo spazio a quelli che sono i veri p… -