La sexy cognata di Diletta Leotta le tiene testa

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 29 agosto 2019) La conduttrice sportiva ha trascorso le ultime vacanze in Sardegna con famiglia al seguito, ma laEleonora Incardona è pronta a rubarle la scena. La bellissimaè la regina di cuori e al tempo stesso il sogno erotico di milioni di italiani. Eppure, anche lei si trova a fare i conti con una competizione sempre più agguerrita. Si tratta di Eleonora Incardona, la showgirl ragusana originaria di Chiaramonte Gulfi con un modesto passato televisivo grazie alla partecipazione a Miss Italia e a Veline che ha ben presto abbandonato per diventare golfista professionista.Ma non è tutto qui. Eleonora vanta una parentela importante ed è ladellaconduttrice di Dazn. Icardona è, infatti, la fidanzata di Mirko Manola, il fratello (soltanto per parte di madre) di. Nonostante ci sia una notevole differenza d’età (28 lei e 40 lui), per la coppia ...