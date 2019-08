La rottura tra Irama e Francesco Facchinetti passa alle vie legali?

Erica Piamonte sulla rottura tra Francesca e Gennaro : la risposta spiazza : Erica Piamonte dice la sua sulla rottura tra Francesca De André e Gennaro Lillio Erica Piamonte dice la sua sulla rottura tra Francesca De André e Gennaro Lillio. L’ex gieffina, che ha instaurato una bellissima amicizia con Taylor Mega dopo il Grande Fratello, risponde alle domande dei suoi fan sulle Stories di Instagram. Oltre a […] L'articolo Erica Piamonte sulla rottura tra Francesca e Gennaro: la risposta spiazza proviene da ...

Zazzaroni : La rottura tra Paratici e Marotta non ha giovato a nessuno : La separazione tra Marotta e Paratici, scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, non ha giovato a nessuno. Né ai due singolarmente né ai club in cui adesso si trovano ad operare. Insieme, scrive, rappresentavano la perfezione. Marotta “è il miglior direttore generale del calcio europeo”, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti tecnico-amministrativi. Paratici, invece, “non ha eguali sul piano tecnico-mercantile”. I due, quindi, si ...

Sela Vave - chi è la presunta causa della rottura tra Katie Holmes e Jamie Foxx : Lui, lei e l’altra: un copione che si ripete spesso nella storia dell’umanità, nel capitolo relazioni sentimentali, comprese quelle dei vip. In questo caso, si tratta di Katie Holmes e Jamie Foxx, che nella storia dello showbiz passeranno come una delle coppie più riservate. I due attori, infatti, stanno insieme dal 2013 ma sono venuti allo scoperto solo recentemente, per riservatezza o, pare, per alcune clausole di divorzio della Holmes da Tom ...

Armi nucleari - primo test missilistico Usa a medio raggio dopo la rottura del Trattato Inf con la Russia. Cina : “Corsa agli armamenti” : A oltre sette mesi dall’annuncio dell’amministrazione americana sul ritiro dal Trattato sulle Forze nucleari a raggio intermedio (Inf), completato poi all’inizio di agosto, Washington ha condotto il primo test con un missile lanciato da terra. Lo ha annunciato il Pentagono che, citato dalla Cnn, ha spiegato come le operazioni si siano svolte utilizzando un missile con testata convenzionale partito dall’isola di San Nicolas, in ...

L’addio di Conte a Salvini : rottura totale E sui social il premier supera il ministro Gelo Di Maio contro il «traditore» Matteo : L’idea che la «pace» rinvierebbe di pochi mesi la richiesta di urne della Lega. Ma la stella Salviniana sta riemergendo appannata e ammaccata dalle minacce, i proclami in spiaggia e le mezze marce indietro

Giallo morte di Epstein - l’autopsia : rottura dell’osso ioide avviene in casi di strangolamento : Dall'esame dell'autopsia emergono alcuni elementi che farebbero vacillare l'ipotesi del suicidio: la frattura dell'osso ioide, riscontrata nel corpo di Jeffrey Epstein, sarebbe più comune tra le vittime di omicidio per strangolamento. Ora l'ufficio legale sta aspettando l'esito dei test tossicologici.Continua a leggere

La rottura tra James e Zidane arriva nella campagna elettorale colombiana : James Zidane – Il rapporto non idilliaco tra i due sta sfociando nella campagna elettorale in corso in Colombia. James Zidane – “El Chiringuito TV” riporta che Humberto de la Calle, uno dei candidati alla presidenza del paese, attraverso i suo profilo ufficiale Twitter, stia spingendo il popolo colombiano ad odiare Zinedine Zidane per il trattamento che sta riservando al loro numero dieci. I messaggi contro Zidane ...

Giorgetti scarica la colpa su Conte : "Vuole rottura traumatica" : Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, oggi è andato a Medesimo, in provincia di Sondrio, a ritirare un premio e, suo malgrado, ha dovuto rispondere alle domande dei giornalisti. Lui che è sempre così insofferente davanti ai reporter ha parlato con i colleghi del Tgr e ha detto, a proposito delle elezioni anticipate da fare il più presto possibile:"Non è ne Salvini ne il ...

Giorgetti : da Conte rottura traumatica : 20.55 "Prendere atto della situazione e dare la palla al presidente della Repubblica come dice la Costituzione. A noi sembra naturale e scontato andare a nuove elezioni". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giorgetti, Lega, sulle conseguenze della mozione di sfiducia al governo Conte. "Prima le elezioni si fanno -ha aggiunto - prima ci sarà un nuovo governo legittimato dal popolo che deciderà cosa fare".Poi:"Conte non si ...

Crisi di governo - la rottura tra Lega e 5 Stelle fa schizzare lo spread a 234 punti. Borsa - Milano apre in calo e cede l’1 - 61% : La Crisi di governo fa schizzare in alto anche lo spread. In apertura, il differenziale tra Btp e Bund tedesco è in forte rialzo e tocca i 234 punti base a causa dell’incertezza politica che attende l’Italia, con il rendimento del decennale al 2,731%. Piazza Affari apre gli scambi in forte calo, con il Ftse Mib che cede l’1,61% a 20.505 punti, in attesa del rating di Fitch. L'articolo Crisi di governo, la rottura tra Lega e 5 Stelle ...

Manchester City - rottura del crociato per Sané : trasferimento al Bayern Monaco a rischio : L’ala del Manchester City Leroy Sané, obiettivo di mercato del Bayern Monaco, sarà costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico e dovrà osservare un lungo periodo di stop dopo la rottura del legamento crociato. Lo riferiscono i media tedeschi. Il 23enne giocatore si è infortunato domenica nella sfida valida per il Community Shield e vinta contro il Liverpool. Lo stop forzato genera dubbi sul possibile passaggio del tedesco al ...